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Постукивания по окну, вшитые схемы: на какие ухищрения идут казахстанцы, чтобы сдать на права

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Сдача экзамена на права
СпецЦОН. Иллюстративное фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

За месяц в Казахстане аннулировали больше 60 результатов тестирования при сдаче теории на получение водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

В госкорпорации напомнили, что 16 октября по всей стране была внедрена система ПДД 3.0, благодаря которой правила проверки при сдаче теоретического экзамена были ужесточены. С тех пор количество успешно сданных экзаменов уменьшилось почти в два раза.

Так, за последний месяц в Шымкенте, Туркестанской, Актюбинской и Акмолинской областях были аннулированы 66 результаты экзаменов в связи с нарушениями правил сдачи

В попытке получить заветное водительское удостоверение, казахстанцы идут на различные ухищрения. К примеру, будущие водители пытались воспользоваться микронаушниками, HDMI-сплиттерами, позволяющими удаленно подключаться к компьютерам.

Некоторые экзаменуемые вшивали запрещенные устройства в рукава одежды, а также приходили на экзамен в жилетках со встроенными электронными приборами.

"В Шымкенте клиент пользовался помощью третьего лица, подсказывающего правильные ответы постукиванием по окну. Система считала телодвижения экзаменуемого, частые повороты в сторону окна, а аудиозапись зафиксировала постукивания, благодаря чему результаты тестов были аннулированы", - рассказали в "Правительстве для граждан".

В госкорпорации пояснили, что те граждане, чьи результаты были аннулированы, могут подать заявку на повторное прохождение теста только через 3 месяца.

А всего с начала года в Казахстане было выдано более миллиона водительских удостоверений.

Отметим, что, пытаясь получить водительское удостоверение, казахстанцы нередко становятся жертвами мошенников. Так, в начале года астанчанам в мессенджерах предлагали получить водительские права, не готовясь к экзаменационному тесту. На обман попались десятки граждан, заплативших от 50 тыс. до 350 тысяч тенге. В итоге полицейские задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.

Летом в Акмолинской области осудили бывшего инспектора патрульной полиции и его пособника - они обманули нескольких граждан на 765 тыс. тенге, обещая помочь при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения.

В ноябре в Мангистауской области изменили приговор полицейскому, который получил от мужчины 240 тыс. тенге за водительские права, но права так и не предоставил. Его лишили классного чина "старший лейтенант полиции" и на 5 лет запретили работать на госслужбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046227-postukivaniya-po-oknu-vshitye-shemy-na-kakie-uhischreniya-idut-kazahstantsy-chtoby-sdat-na-prava/

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