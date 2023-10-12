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Сотрудников спецЦОНа подозревают в незаконной выдаче водительских прав в Кокшетау

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Люди сидят в СпецЦОНе
СпецЦОН. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Кокшетау полицейские пресекли незаконную выдачу водительских прав в местном спецЦОНе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в официальном Телеграм-канале МВД, сотрудниками управления собственной безопасности ДП области проведены оперативные мероприятия по пресечению преступных действий сотрудников спецЦОНа Кокшетау.

"Был выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения за денежное вознаграждение в 100 тысяч тенге, без фактического прохождения экзамена.

В сентябре на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ашимова при передаче денег посредником, полицейскими задержано лицо, причастность которого в настоящее время проверяется. В ходе личного обыска у задержанного изъяты 440 тысяч тенге", – рассказали полицейские.

Начато досудебное расследование.

Напомним, в середине сентября в АФМ заявили, что в Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники спецЦОНа, которая на протяжении двух лет осуществляла деятельность по незаконной регистрации грузовых автомобилей.

По информации ведомства, в ходе следствия выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 700 млн тенге.

В отношении подозреваемых судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Получение водительских прав в Казахстане

Как указывается на портале egov.kz, процесс получения водительского удостоверения можно условно разделить на несколько этапов:

  • обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;
  • сбор документов; 
  • подача документов;
  • сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.

Госпошлина за получение водительских прав составляет 1,25 МРП (4 312,5 тенге).

Сдача экзаменов

1. На эк­за­мен до­пус­ка­ют­ся: 

  • ли­ца, же­ла­ющие по­лучить пра­во на уп­равле­ние транс­пор­тны­ми средс­тва­ми ка­тего­рии "А", "В", "С", "Д", "Е", трам­ва­ями, трол­лей­бу­сами, про­шед­шие пол­ный курс под­го­тов­ки в учеб­ных ор­га­низа­ци­ях, а до на­чала обу­чения - ме­дицинс­кое ос­ви­детель­ство­вание с пре­дос­тавле­ни­ем; 
  • ли­ца, са­мос­то­ятель­но под­го­товив­ши­еся в объеме со­от­ветс­тву­ющих прог­рамм для по­луче­ния удос­то­вере­ния на пра­во уп­равле­ния транс­пор­тны­ми средс­тва­ми ка­тего­рии "А" и "В" и про­жива­ющие в мес­тах, где от­сутс­тву­ют ор­га­низа­ции по под­го­тов­ке и пе­репод­го­тов­ке во­дите­лей транс­пор­тных средств;
  • ли­ца, окон­чившие выс­шие и сред­не-спе­ци­аль­ные учеб­ные за­веде­ния по ав­то­мобиль­но-трак­торной спе­ци­аль­нос­ти, на предс­тав­ле­ние пра­ва на уп­равле­ние транс­пор­тны­ми средс­тва­ми, от­но­сящи­мися к ка­тего­рии "А", "В", при предъяв­ле­нии ко­пии дип­ло­ма, вы­писок из се­мест­ро­вых и эк­за­мена­ци­он­ных ве­домос­тей, при­ложе­ний к дип­ло­му и сда­чи в РЭП те­оре­тичес­ко­го и прак­ти­чес­ко­го эк­за­менов по зап­ра­шива­емым ка­тего­ри­ям.

2. Теоретические и практические экзамены принимаются в зданиях и на территории филиалов НАО "ГК "Правительство для граждан". В случаях неисправности автоматизированных автодромов практические экзамены временно могут приниматься Экзаменационной комиссией под председательством сотрудника ОВД.

Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем - практический.

Лицо, желающее получить водительское удостоверение, но не сдавшее теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через семь календарных дней со дня проведения предыдущего.

По­ложи­тель­ная оцен­ка, по­лучен­ная по те­оре­тичес­ко­му эк­за­мену, счи­та­ет­ся дей­стви­тель­ной в те­чение трех ме­сяцев. По ис­те­чении ука­зан­но­го сро­ка кан­ди­дат на по­луче­ние пра­ва на уп­равле­ние транс­пор­тным средс­твом вновь сда­ет те­оре­тичес­кий эк­за­мен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040802-sotrudnikov-spetstsona-podozrevayut-v-nezakonnoy-vydache-voditelskih-prav-v-kokshetau/

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