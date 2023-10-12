Сотрудников спецЦОНа подозревают в незаконной выдаче водительских прав в Кокшетау
Опубликовано:
В Кокшетау полицейские пресекли незаконную выдачу водительских прав в местном спецЦОНе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается в официальном Телеграм-канале МВД, сотрудниками управления собственной безопасности ДП области проведены оперативные мероприятия по пресечению преступных действий сотрудников спецЦОНа Кокшетау.
"Был выявлен факт незаконной выдачи водительского удостоверения за денежное вознаграждение в 100 тысяч тенге, без фактического прохождения экзамена.
В сентябре на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ашимова при передаче денег посредником, полицейскими задержано лицо, причастность которого в настоящее время проверяется. В ходе личного обыска у задержанного изъяты 440 тысяч тенге", – рассказали полицейские.
Начато досудебное расследование.
Напомним, в середине сентября в АФМ заявили, что в Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники спецЦОНа, которая на протяжении двух лет осуществляла деятельность по незаконной регистрации грузовых автомобилей.
По информации ведомства, в ходе следствия выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 700 млн тенге.
В отношении подозреваемых судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Получение водительских прав в Казахстане
Как указывается на портале egov.kz, процесс получения водительского удостоверения можно условно разделить на несколько этапов:
- обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;
- сбор документов;
- подача документов;
- сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.
Госпошлина за получение водительских прав составляет 1,25 МРП (4 312,5 тенге).
Сдача экзаменов
1. На экзамен допускаются:
- лица, желающие получить право на управление транспортными средствами категории "А", "В", "С", "Д", "Е", трамваями, троллейбусами, прошедшие полный курс подготовки в учебных организациях, а до начала обучения - медицинское освидетельствование с предоставлением;
- лица, самостоятельно подготовившиеся в объеме соответствующих программ для получения удостоверения на право управления транспортными средствами категории "А" и "В" и проживающие в местах, где отсутствуют организации по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств;
- лица, окончившие высшие и средне-специальные учебные заведения по автомобильно-тракторной специальности, на представление права на управление транспортными средствами, относящимися к категории "А", "В", при предъявлении копии диплома, выписок из семестровых и экзаменационных ведомостей, приложений к диплому и сдачи в РЭП теоретического и практического экзаменов по запрашиваемым категориям.
2. Теоретические и практические экзамены принимаются в зданиях и на территории филиалов НАО "ГК "Правительство для граждан". В случаях неисправности автоматизированных автодромов практические экзамены временно могут приниматься Экзаменационной комиссией под председательством сотрудника ОВД.
Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем - практический.
Лицо, желающее получить водительское удостоверение, но не сдавшее теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через семь календарных дней со дня проведения предыдущего.
Положительная оценка, полученная по теоретическому экзамену, считается действительной в течение трех месяцев. По истечении указанного срока кандидат на получение права на управление транспортным средством вновь сдает теоретический экзамен.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040802-sotrudnikov-spetstsona-podozrevayut-v-nezakonnoy-vydache-voditelskih-prav-v-kokshetau/