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"Постукивал у окна": подозрительная сдача экзамена в спецЦОНе Шымкента попала на видео

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Мужчина в спецЦОНе Шымкента
СпецЦОН в Шымкенте. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Сети появилось видео нечестной сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав, снятое в спецЦОНе Шымкента. Подробности инцидента озвучили в НАО "ГК "Правительство для граждан", передает NUR.KZ.

"Правительство для граждан" ужесточило требования для тех, кто сдает экзамен на права. Теперь человек заходит в класс, а рядом у окошка встает другой и начинает постукивать. Есть версия, что количество стуков означает вариант ответа", - говорится в Telegram-канале Kozachkov offside.

Видео корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в НАО "ГК "Правительство для граждан". В пресс-службе отметили, что момент сдачи теоретического экзамена был снят в спецЦОНе №2 Шымкента.

"Данный инцидент был выявлен 31 октября 2023 года. Вследствие того, что в новой системе ПДД 3.0 реализована возможность аудио- и видеозаписи кандидата с экрана персонального компьютера, было обнаружено, что клиенту осуществлялась помощь в сдаче экзамена. Так, были слышны постукивания и услугополучатель часто поворачивался к окну, что вызвало подозрения у сотрудников госкорпорации.

В ходе дополнительной проверки была рассмотрена видеозапись из зала ожидания спецЦОНа №2 и было установлено, что данный кандидат в водители воспользовался подсказкой третьих лиц, нарушая нормы Правил приема экзаменов. В связи с чем кандидату в водители была выставлена отрицательная оценка и заблокирован допуск к повторной сдаче экзамена на 3 месяца", - рассказали в "Правительстве для граждан".

В госкорпорации отметили, что после внедрения новой системы контроля за проведением теоретических экзаменов было выявлено свыше 50 случаев подобных нарушений. Каждому из нарушителей были наложены аналогичные запреты.

В НАО настоятельно рекомендовали всем кандидатам неукоснительно придерживаться установленных правил и проявлять добросовестность на всех этапах экзаменационного процесса.

Как указывается на портале egov.kz, в Казахстане, чтобы иметь право на получение водительского удостоверения, нужно обучиться азам вождения, выучить ПДД и сдать экзамен, который подтвердит необходимые знания.

Для получения водительских удостоверений категорий А, А1, В, В1 допускается самостоятельная подготовка, но для остальных категорий необходимо пройти обучение в автошколе.

Сроки обучения в автошколе зависят от выбранной категории транспортного средства и составляют от одного месяца до полугода.

Лица, самостоятельно подготовившиеся по категориям А, А1, В, В1, сдают экзамены на автодромах, размещенных в спецЦОНах.

Процесс получения водительского удостоверения можно условно разделить на несколько этапов:

  • обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;
  • сбор документов; 
  • подача документов;
  • сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.

Госпошлина за получение водительских прав составляет 1,25 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044060-postukival-u-okna-podozritelnaya-sdacha-ekzamena-v-spetstsone-shymkenta-popala-na-video/

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