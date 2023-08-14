Правила сдачи экзаменов на водительские права изменили в Казахстане из-за коррупции

Водительское удостоверение. Иллюстративное фото: polisia.kz

Антикоррупционная служба и МВД провели мониторинг деятельности спецЦОНов, по результатам которого в стране изменили правила сдачи экзаменов на водительские права, сообщает Telegram-канал Антикора.

Как объяснили в Антикоре, поводом для мониторинга в этой сфере послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая несколько лет занималась незаконным оформлением транспортных средств.

"В ходе антикоррупционного мониторинга были выявлены условия для нелегальной регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.

Незащищенность информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приема экзаменов, формальное обучение в автошколах – все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг", - говорится в сообщении.

По результатам мониторинга АПК направило 22 предложения в адрес уполномоченных государственных органов. Больше половины рекомендаций на сегодня уже выполнены.

Так, МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях.

Кроме того, приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений:

внедрена обязательная биометрия экзаменуемых лиц,

внедрена видеофиксация всего процесса тестирования,

изменен регламент пересдачи экзаменов.

В пилотном режиме запущены новые информсистемы в спецЦОНах и МВД. В них предусмотрены механизмы автоматической цифровой сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов, исключены возможности для любых корректировок.

Помимо этого, Антикор предложил отнести работников спецЦОНов к субъектам коррупционных правонарушений. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в парламенте РК.

"Несмотря на предпринимаемые меры, в спецЦОНах все еще могут находиться лица, предлагающие помощь в оформлении документов. Просим не обращаться к незаконным услугам "помогаек". А если вы столкнулись с подобными фактами, то незамедлительно сообщайте в Антикор по короткому номеру 1424.

Исключение коррупционных факторов в деятельности СпецЦОНов находится на контроле Антикоррупционной службы", - заключили в ведомстве.

Напомним, в начале декабря прошлого года Антикор сообщал о задержании участников ОПГ, занимавшейся нелегальной постановкой на регистрационный учет авто, ввезенных из-за рубежа.

В ведомстве заявляли, что в ОПГ, помимо прочих, входили также глава спецЦОНа Астаны и четверо полицейских. По данным ведомства, с января 2022-го ОПГ зарегистрировала 486 автомобилей. Стоимость услуги составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн тенге за один автомобиль.

Ущерб государству оценили в 1,4 млрд тенге.

В мае текущего года сообщалось, что Антикор завершил расследование по данному факту, а в июне членам ОПГ вынесли приговор. Сообщалось, что исполнявший обязанности руководителя Инспекции транспортного контроля по Астане Кудайбергенов К. и его сообщница Шумбасова Б. приговорены к 10 годам колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032350-pravila-sdachi-ekzamenov-na-voditelskie-prava-izmenili-v-kazahstane-iz-za-korruptsii/