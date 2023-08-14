Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Правила сдачи экзаменов на водительские права изменили в Казахстане из-за коррупции

Опубликовано:

Права лежат на столе
Водительское удостоверение. Иллюстративное фото: polisia.kz

Антикоррупционная служба и МВД провели мониторинг деятельности спецЦОНов, по результатам которого в стране изменили правила сдачи экзаменов на водительские права, сообщает Telegram-канал Антикора.

Как объяснили в Антикоре, поводом для мониторинга в этой сфере послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая несколько лет занималась незаконным оформлением транспортных средств.

"В ходе антикоррупционного мониторинга были выявлены условия для нелегальной регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.

Незащищенность информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приема экзаменов, формальное обучение в автошколах – все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг", - говорится в сообщении.

По результатам мониторинга АПК направило 22 предложения в адрес уполномоченных государственных органов. Больше половины рекомендаций на сегодня уже выполнены.

Так, МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях.

Кроме того, приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений:

  • внедрена обязательная биометрия экзаменуемых лиц,
  • внедрена видеофиксация всего процесса тестирования,
  • изменен регламент пересдачи экзаменов.

В пилотном режиме запущены новые информсистемы в спецЦОНах и МВД. В них предусмотрены механизмы автоматической цифровой сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов, исключены возможности для любых корректировок.

Помимо этого, Антикор предложил отнести работников спецЦОНов к субъектам коррупционных правонарушений. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в парламенте РК.

"Несмотря на предпринимаемые меры, в спецЦОНах все еще могут находиться лица, предлагающие помощь в оформлении документов. Просим не обращаться к незаконным услугам "помогаек". А если вы столкнулись с подобными фактами, то незамедлительно сообщайте в Антикор по короткому номеру 1424.

Исключение коррупционных факторов в деятельности СпецЦОНов находится на контроле Антикоррупционной службы", - заключили в ведомстве.

Напомним, в начале декабря прошлого года Антикор сообщал о задержании участников ОПГ, занимавшейся нелегальной постановкой на регистрационный учет авто, ввезенных из-за рубежа.

В ведомстве заявляли, что в ОПГ, помимо прочих, входили также глава спецЦОНа Астаны и четверо полицейских. По данным ведомства, с января 2022-го ОПГ зарегистрировала 486 автомобилей. Стоимость услуги составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн тенге за один автомобиль.

Ущерб государству оценили в 1,4 млрд тенге.

В мае текущего года сообщалось, что Антикор завершил расследование по данному факту, а в июне членам ОПГ вынесли приговор. Сообщалось, что исполнявший обязанности руководителя Инспекции транспортного контроля по Астане Кудайбергенов К. и его сообщница Шумбасова Б. приговорены к 10 годам колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032350-pravila-sdachi-ekzamenov-na-voditelskie-prava-izmenili-v-kazahstane-iz-za-korruptsii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.