"Освобожден от должности": аким Карагандинской области высказался о статусе Вадима Басина

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сегодня на брифинге рассказал о статусе своего заместителя Вадима Басина, которого назначили исполняющим обязанности гендиректора "АрселорМиттал Темиртау", передает NUR.KZ.

Во время онлайн-брифинга журналисты поинтересовались у акима, каков статус его заместителя Вадима Басина и вакантно ли его место.

"АМТ работает в штатном режиме, никаких изменений не было. Как вы знаете, вице-премьер-министр Роман Скляр и глава Министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев высказывались уже об этом, сейчас что-либо добавить мне нечего.

Ведется работа по передаче АМТ Казахстану. Вадим Басин освобожден от должности заместителя акима, сейчас он работает напрямую с шахтерами. В ближайшее время, думаю, его статус определится", - заявил Ермаганбет Булекпаев.

В целом, по его данным, все восемь шахт компании будут работать.

"На сегодня работают в полной мере четыре шахты, на остальных в силу различных причин ведутся подготовительные работы. По шахте "Казахстанская" еще идут работы, по шахте им. Костенко расследование еще идет. По оценкам специалистов, необходимы еще 2-2,5 месяца, чтобы восстановить работоспособность этой шахты. Речи не идет о том, чтобы шахты закрывать. Это однозначно", - пояснил глава региона.

Аким Карагандинской области также ответил на опасения шахтеров о сокращениях после смены инвестора.

"Часто вопрос задают: "Придет новый инвестор - будут сокращения". Никакого сокращения заработка шахтеров и металлургов не будет, и сокращений тоже не будет. Это просто такие разговоры, я хотел бы это пресечь. И новому инвестору это все будет озвучено. Волнение со стороны шахтеров понимаю, поэтому мы провели встречи с шахтерами на всех восьми шахтах АМТ, дали разъяснение", - резюмировал Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, после трагедии на шахте имени Костенко заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин стал исполняющим обязанности гендиректора "АрселорМиттал Темиртау". Он заявил, что смена собственника не отразится на обязательствах перед работниками.

В начале ноября первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в правительстве сообщил, что АМТ выкупит казахстанский инвестор.

ЧП на шахте в Караганде произошло 28 октября - здесь прогремел взрыв. Ему, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве.

Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека, 46 из них погибли, 28 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.