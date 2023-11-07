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Тело 46-го погибшего на шахте в Караганде подняли на поверхность

Опубликовано:

Александр Прокудин
Александр Прокудин. Фото: пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау"

6 ноября в 20.00 на шахте имени Костенко найдено и поднято на поверхность тело 46-го погибшего шахтера. Необходимые экспертизы проведены, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в поисковых работах были задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Поисковые работы велись в круглосуточном режиме.

6 ноября в 20.00 на шахте имени Костенко было найдено и поднято на поверхность тело Прокудина Александра Валерьевича - горнорабочего очистного забоя.

Напомним, в конце октября глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил, что были найдены останки, предположительно, 46-го погибшего шахтера. На тот момент удалось установить личности 40 жертв ЧП, не опознаны были 6 человек. Для их идентификации назначили необходимые экспертизы.

ЧП на шахте имени Костенко

28 октября на шахте в Караганде, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Ему, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве.

Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека, 46 из них погибли, 28 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

В Генпрокуратуре сообщили о начале расследования по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Позже пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" опубликовала поименный список 46-ти погибших горняков с их фотографиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2044511-telo-poslednego-pogibshego-na-shahte-v-karagande-podnyali-na-poverhnost/

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