Тело 46-го погибшего на шахте в Караганде подняли на поверхность
Опубликовано:
6 ноября в 20.00 на шахте имени Костенко найдено и поднято на поверхность тело 46-го погибшего шахтера. Необходимые экспертизы проведены, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в поисковых работах были задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".
Поисковые работы велись в круглосуточном режиме.
6 ноября в 20.00 на шахте имени Костенко было найдено и поднято на поверхность тело Прокудина Александра Валерьевича - горнорабочего очистного забоя.
Напомним, в конце октября глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил, что были найдены останки, предположительно, 46-го погибшего шахтера. На тот момент удалось установить личности 40 жертв ЧП, не опознаны были 6 человек. Для их идентификации назначили необходимые экспертизы.
ЧП на шахте имени Костенко
28 октября на шахте в Караганде, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Ему, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве.
Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека, 46 из них погибли, 28 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.
В Генпрокуратуре сообщили о начале расследования по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
Позже пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" опубликовала поименный список 46-ти погибших горняков с их фотографиями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2044511-telo-poslednego-pogibshego-na-shahte-v-karagande-podnyali-na-poverhnost/