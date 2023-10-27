Ловля и отстрел сайги: в Минэкологии обсуждают сроки сезона охоты

В Министерстве экологии и природных ресурсов предложили установить примерные сроки охоты на сайгаков в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов опубликовал проект приказа "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК от 27 февраля 2015 года № 18-03/157 "Об утверждении правил охоты".

Документ появился на портале 26 октября, его публичное обсуждение продлится до 9 ноября.

В сравнительной таблице приказа рекомендуется установить сроки охоты на сайгаков в Казахстане с 1 октября по 15 ноября.

"Благодаря принятым мерам по сохранению сайгаков на сегодняшний день их численность достигла до 1,9 млн особей при их оптимальной численности до 770 тыс. особей.

Согласно биологическому обоснованию, разработанному Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана, рекомендовано установить сроки охоты на сайгаков с 1 октября по 15 ноября независимо от половозрастного состава и места обитания", – говорится в обосновании.

Продажа мяса сайгаков в ЗКО

Ранее журналисты "Уральской недели" сообщили, что на территории автомойки в пригороде Уральска развернулся пункт по приему забитой в Жангале сайги. Владелец автомойки утверждал, что они только взвешивают животных.

В конце сентября стало известно, что в ЗКО два предприятия будут легально заниматься продажей мяса сайгаков, передает МИА "Казинформ".

Глава инспекции по защите лесного хозяйства и животного мира области Нурлан Рахымжанов рассказал, что, согласно биологическому обоснованию, в регионе численность сайгаков не должна превышать 500-560 тыс. Однако на тот момент их количество было равно 1 млн 800 тыс.

Увеличение численности животных, как отмечалось, может принести урон пастбищам, а также негативно сказаться на экологической ситуации.

Ситуация с сайгаками в Казахстане

В июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе этого года МЭПР опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В октябре в Минэкологии сообщили, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом.