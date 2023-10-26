Токаев посетил строящийся микрорайон в Талдыкоргане и дал поручения правительству

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новый микрорайон в центре области Жетiсу и ознакомился с ходом строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что в новом микрорайоне возводится 41 жилой дом на 1510 квартир общей площадью 122,6 тысяч квадратных метров. На строительство выделено 28,3 миллиарда тенге.

По словам акима Талдыкоргана:

в прошлом году в этом районе введено в эксплуатацию 14 домов на 509 квартир площадью 44,1 тысяч квадратных метров. До конца текущего года планируется завершить строительство еще 21 дома на 783 квартиры, в 2024 году – остальных 6 домов на 218 квартир;

до конца года в Талдыкоргане будет введено в эксплуатацию 2065 квартир общей площадью 155,2 тысяч квадратных метров, в 2024 году – 2375 квартир. Кроме того, предусмотрено развитие правого берега реки Каратал;

в ближайшее время новоселами в новых микрорайонах станут более 28 тысяч человек, или 14% населения города.

С учетом этих вопросов для обеспечения комфортного проживания граждан отмечена необходимость строительства газовой котельной мощностью 50 ГКал в час и школы на 1200 мест в данном микрорайоне.

В завершение встречи президент поручил правительству изучить эти вопросы и принять эффективные решения.

Визит Касым-Жомарта Токаева в область Жетiсу

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетiсу.

Сообщалось, что помимо всего прочего президент ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.

Первым делом сегодня глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Он также посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова.

Позже Касым-Жомарт Токаев посетил Талдыкорганский драматический театр, где встретился с представителями местной интеллигенции. Он возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР Бикен Римовой, имя которой было присвоено театру.

Также сегодня пресс-служба Токаева рассказали о его планах на предстоящую неделю. Глава государства встретится с президентом Франции, премьер-министром Венгрии и примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).