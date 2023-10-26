Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев посетил строящийся микрорайон в Талдыкоргане и дал поручения правительству

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новый микрорайон в центре области Жетiсу и ознакомился с ходом строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что в новом микрорайоне возводится 41 жилой дом на 1510 квартир общей площадью 122,6 тысяч квадратных метров. На строительство выделено 28,3 миллиарда тенге.

По словам акима Талдыкоргана:

  • в прошлом году в этом районе введено в эксплуатацию 14 домов на 509 квартир площадью 44,1 тысяч квадратных метров. До конца текущего года планируется завершить строительство еще 21 дома на 783 квартиры, в 2024 году – остальных 6 домов на 218 квартир;
  • до конца года в Талдыкоргане будет введено в эксплуатацию 2065 квартир общей площадью 155,2 тысяч квадратных метров, в 2024 году – 2375 квартир. Кроме того, предусмотрено развитие правого берега реки Каратал;
  • в ближайшее время новоселами в новых микрорайонах станут более 28 тысяч человек, или 14% населения города.

С учетом этих вопросов для обеспечения комфортного проживания граждан отмечена необходимость строительства газовой котельной мощностью 50 ГКал в час и школы на 1200 мест в данном микрорайоне.

В завершение встречи президент поручил правительству изучить эти вопросы и принять эффективные решения.

Визит Касым-Жомарта Токаева в область Жетiсу

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетiсу.

Сообщалось, что помимо всего прочего президент ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.

Первым делом сегодня глава государства почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

Он также посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова.

Позже Касым-Жомарт Токаев посетил Талдыкорганский драматический театр, где встретился с представителями местной интеллигенции. Он возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР Бикен Римовой, имя которой было присвоено театру.

Также сегодня пресс-служба Токаева рассказали о его планах на предстоящую неделю. Глава государства встретится с президентом Франции, премьер-министром Венгрии и примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042696-tokaev-posetil-stroyaschiysya-mikrorayon-taldykorgana-i-dal-porucheniya-pravitelstvu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.