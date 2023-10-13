Возможны ли войны из-за воды, рассказал министр Нуржигитов

Глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге рассказал, насколько возможны в будущем войны из-за трансграничных рек, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что, по данным экспертов, в будущем могут случиться войны из-за трансграничных рек. Они поинтересовались, может ли Казахстан столкнуться с такой проблемой.

"Об этом очень много сейчас пишут. Мы в структуре министерства будем уделять этому особенное внимание.

Постараемся сформировать большой департамент из профессионалов, которые будут участвовать в переговорных процессах и добиваться, чтобы те моменты, которые вы сейчас озвучили, не возникали", — сказал Нуржан Нуржигитов.

При этом он отметил, что угроза войн существует не только в водной отрасли.

"Угроза везде существует. И в плане продовольственной безопасности, и в энергетическом комплексе. Говорить о том, что именно здесь самая большая угроза, я не могу. Но я утверждаю, что мы будем работать так, чтобы минимизировать это все", — заверил он.

Напомним, в конце апреля в Министерстве экологии и природных ресурсов рассказали, что Казахстан имеет в последние несколько лет по разным регионам цикл маловодья на реках. При этом южные регионы наиболее подвержены дефициту воды по поливной воде.

Президент Казахстана также высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды.

Дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал акиму Астаны Женису Касымбеку один год на решение проблем столицы.

В августе Женис Касымбек заявил, что нехватки воды в столице уже не наблюдается.

В том же месяце экс-глава Минэкологии Зульфия Сулейменова заявляла, что в Казахстане наблюдается критическая ситуация с дефицитом поливной воды.