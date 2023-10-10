Токаев о национальных традициях: Мы должны бороться с негативными тенденциями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Кызылорде посетил центр "Анаға тағзым", созданный с целью сохранения национальных ценностей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства осмотрел недавно открытый в Кызылорде центр "Анаға тағзым". Отмечается, что данный центр, стоимость которого составляет 1,7 млрд тенге, был построен благодаря спонсорской поддержке.

Цель проекта – сохранение национальных ценностей, возрождение традиционной культуры, обеспечение преемственности поколений, популяризация женского труда, подготовка девушек к семейной жизни.

Президент осмотрел выставку изделий, созданных мастерицами центра, и экспозиционную картину "Қазақ елінің ұлы аналары". Затем ему представили зал "Ұлт жақұты", клуб бабушек "Мирас", школу "Жас отау", фото-видео студию "Шамшырақ", кабинет психолога-медиатора.

Глава государства отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодежи.

"Действительно, эта очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодежи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всем мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Визит Токаева в Кызылординскую область

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 октября, прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область.

Первым делом президент посетил село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района, где осмотрел спорткомплекс и побеседовал с юными спортсменами.

"Нужно заниматься спортом. Это особенно необходимо для того, чтобы наша молодежь росла здоровой и сильной. Будущее Казахстана – в ваших руках. Если подрастающее поколение будет здоровым, то и государство будет крепким. Ваша земля дала много сильных спортсменов. Уверен, в будущем здесь будет воспитано еще немало чемпионов", – сказал Токаев.

В Сети появилось видео, на котором глава государства показал молодежи мастер-класс по настольному теннису.

Также глава государства встретился с сельскими тружениками на "Аллее труда", которая была построена в прошлом году.

Позже Токаев ознакомился с новым терминалом аэропорта "Коркыт ата", который будет построен за счет частного спонсора, а затем передан в государственную собственность. Также главе государства доложили о ходе строительства автодороги "Кызылорда – Жезказган".

Кроме того, президенту показали проект новой ТЭЦ в Кызылорде. Отмечалось, что мощность новой ТЭЦ, возводимой за счет иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 ГКал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта – 215 млрд тенге.