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Токаеву представили проект новой ТЭЦ в Кызылорде

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Проект ТЭЦ в Кызылорде
Проект ТЭЦ в Кызылорде. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту Касым-Жомарту Токаеву сегодня был представлен проект новой теплоэлектроцентрали города Кызылорды, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, в прошлом году Минэнерго подписало соглашение с турецкой компанией Aksa Enerji Uretim AS о строительстве новой парогазовой установки в областном центре.

Мощность новой ТЭЦ, возводимой за счет иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта – 215 млрд тенге.

По словам акима области, подготовка к строительству идет полным ходом. Теплоэлектроцентраль будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Она позволит полностью обеспечить потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток поставлять в другие регионы.

Отмечается, что действующая ТЭЦ была построена в 1964 году, уровень износа основного и вспомогательного оборудования на ней достиг 90%. Кроме того, в модернизации нуждается почти половина теплосетей города, общая протяженность которых составляет 207,7 км.

Глава государства, ознакомившись с проектом, отметил его важность для укрепления энергетической безопасности страны.

Также президент поручил правительству и акимату ввести ТЭЦ в эксплуатацию в установленные сроки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040399-tokaevu-predstavili-proekt-novoy-tets-v-kyzylorde/

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