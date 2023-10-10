"Построен за счет частного спонсора": новый терминал аэропорта в Кызылорде показали Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня во время рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомился с новым терминалом аэропорта "Коркыт ата", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о строительстве нового пассажирского терминала аэропорта "Коркыт ата".

Проект строительства нового терминала в аэропорту Кызылорды. Фото: t.me/aqorda_resmi

Как доложил аким области Нурлыбек Налибаев:

терминал будет построен за счет частного спонсора, а затем передан в государственную собственность;

стоимость проекта составляет 20 млрд тенге . Из них 15,7 млрд тенге выделил спонсор. Из местного бюджета на строительство внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено 4,3 млрд тенге;

. Из них 15,7 млрд тенге выделил спонсор. Из местного бюджета на строительство внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено 4,3 млрд тенге; в аэропорту, соответствующем международным стандартам, будут созданы все условия для обслуживания пассажиров;

новый терминал будет сдан в 2024 году . После ввода объекта воздушная гавань сможет обслуживать 250 человек в час;

. После ввода объекта воздушная гавань сможет обслуживать 250 человек в час; увеличится количество авиарейсов по различным направлениям.

По словам акима области, в Кызылорде в конце 2023 года будет построен современный автовокзал, а также ведется капитальный ремонт железнодорожного вокзала.

Также главе государства доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган.

На сегодняшний день из 216 километров трассы, проходящих по территории Кызылординской области, завершено 104 километров.

Кроме того, Токаеву сообщили о том, что участок международной трассы Западная Европа – Западный Китай – от города Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км) – планируется перевести в I-ую категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в 2024 году.

Между тем президент отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению.

Проект строительства дорог. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру взять вопрос на контроль.

Заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента РК на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай доложил Токаеву о ситуации в городе Байконуре.

Как подчеркнул президент, для обеспечения социально-экономического развития населенного пункта необходимо тесно взаимодействовать с российской стороной.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 октября, прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область. Как сообщала пресс-служба президента, глава государства ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

Президент уже посетил село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района, где осмотрел спорткомплекс и побеседовал с юными спортсменами.

Также глава государства встретился с сельскими тружениками на "Аллее труда", которая была построена в прошлом году.