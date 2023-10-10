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Токаев показал мастер-класс по настольному теннису детям в Кызылорде (видео)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: instagram.com/ptrk.kz/

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Кызылординскую область встретился с юными теннисистами и показал мастер-класс по настольному теннису, передает NUR.KZ.

Видео с президентом Казахстана, играющим в настольный теннис, опубликовал телерадиокомплекс президента РК в своем официальном Instagram-аккаунте.

"Президент провел мастер-класс по теннису для юных теннисистов Кызылорды", – говорится в описании к видео.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 октября, прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область. Как сообщала пресс-служба президента, глава государства ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

Президент уже посетил село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района, где осмотрел спорткомплекс и побеседовал с юными спортсменами.

"Нужно заниматься спортом. Это особенно необходимо для того, чтобы наша молодежь росла здоровой и сильной. Будущее Казахстана – в ваших руках. Если подрастающее поколение будет здоровым, то и государство будет крепким. Ваша земля дала много сильных спортсменов. Уверен, в будущем здесь будет воспитано еще немало чемпионов", – сказал Токаев.

Также глава государства встретился с сельскими тружениками на "Аллее труда", которая была построена в прошлом году.

Позже Токаев ознакомился с новым терминалом аэропорта "Коркыт ата", который будет построен за счет частного спонсора, а затем передан в государственную собственность. Также главе государства доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган.

Кроме того, президенту показали проект новой ТЭЦ в Кызылорде. Отмечается, что мощность новой ТЭЦ, возводимой за счет иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта – 215 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040420-tokaev-sygral-v-nastolnyy-tennis-v-kyzylorde-video/

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