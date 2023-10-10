Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Ваша земля дала много сильных спортсменов": Токаев осмотрел спорткомплекс в Кызылординской области (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев посетил спорткомплекс
Касым-Жомарт Токаев посетил спорткомплекс. Фото: Акорда

Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения села имени Наги Ильясова Сырдарьинского района, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Основатель товарищества "Абзал и К" Абзал Ералиев доложил президенту о том, что его компания успешно функционирует и вошла в число ведущих аграрных структур региона, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Он отметил, что благодаря эффективной деятельности предприятие вносит весомый вклад в развитие родного края.

️Президент осмотрел центральную площадь и спортивный комплекс, построенные при поддержке товарищества "Абзал и К". В спорткомплексе местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Здесь глава государства побеседовал с юными сельчанами.

"Нужно заниматься спортом. Это особенно необходимо для того, чтобы наша молодежь росла здоровой и сильной. Будущее Казахстана – в ваших руках. Если подрастающее поколение будет здоровым, то и государство будет крепким. Ваша земля дала много сильных спортсменов. Уверен, в будущем здесь будет воспитано еще немало чемпионов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 октября, прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область. Как сообщала пресс-служба президента, глава государства ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

Отметим, что в прошлый раз президент приезжал с визитом с рабочим визитом в Кызылординскую область в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040366-vasha-zemlya-dala-mnogo-silnyh-sportsmenov-tokaev-posetil-sportkompleks-v-kyzylordinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.