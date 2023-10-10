Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 октября, прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, президент в ходе рабочего визита в регион посетит село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встретится с сельскими тружениками.

Кроме того, Токаев ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

Напомним, ранее глава государства был с рабочим визитом в Кызылординской области в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040337-tokaev-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-kyzylordinskuyu-oblast/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.