Токаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 октября, прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, президент в ходе рабочего визита в регион посетит село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встретится с сельскими тружениками.

Кроме того, Токаев ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

Напомним, ранее глава государства был с рабочим визитом в Кызылординской области в 2019 году.