Токаев прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 октября, прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, президент в ходе рабочего визита в регион посетит село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встретится с сельскими тружениками.
Кроме того, Токаев ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.
Напомним, ранее глава государства был с рабочим визитом в Кызылординской области в 2019 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040337-tokaev-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-kyzylordinskuyu-oblast/