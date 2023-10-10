Токаев встретился с жителями села в Кызылординской области (фото)

Сегодня президент в ходе визита в Кызылординскую область встретился с сельскими тружениками на "Аллее труда", которая была построена в прошлом году, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что уделяет большое внимание развитию Кызылординской области, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

По его словам, в нынешней сложной геополитической ситуации очень важно сохранять единство и самоотверженно трудиться во имя процветания Казахстана.

"Действительно, люди труда сегодня очень нужны нашему народу. И нам, прежде всего, следует с должным уважением относиться к ним. Я поддерживаю вас, ведь вы продолжаете путь знаменитого казахского рисовода Ибрая Жакаева", – сказал президент.

️Сельчане поблагодарили президента за особое внимание к состоянию аграрной отрасли и неизменное содействие со стороны государства. В частности, местные аграрии с энтузиазмом восприняли новость о создании министерства водных ресурсов. Также было отмечено, что в селе созданы комфортные условия для подрастающего поколения, молодые специалисты успешно трудоустраиваются.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что молодые люди должны быть трудолюбивыми, внимательными, патриотичными, и пообещал и впредь оказывать им поддержку.

" В селе созданы благоприятные условия для жизни и работы молодежи. Необходимо, чтобы таких сел было больше. Для этого у нас имеются потенциал и возможности. Когда я встречаюсь с предпринимателями, я всегда призываю их инвестировать в села и помогать им развиваться. Село имени Наги Ильясова должно служить примером и для других населенных пунктов. Я думаю, что другие области также будут развивать аулы", – сказал глава государства.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 октября, прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область. Как сообщала пресс-служба президента, глава государства ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

Президент уже посетил село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района, где осмотрел спорткомплекс и побеседовал с юными спортсменами.

Отметим, что в прошлый раз президент приезжал с визитом с рабочим визитом в Кызылординскую область в 2019 году.