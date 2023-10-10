Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев встретился с жителями села в Кызылординской области (фото)

Опубликовано:

Токаев встретился с сельчанами Кызылординской област
Токаев встретился с сельчанами Кызылординской области. Фото: Акорда

Сегодня президент в ходе визита в Кызылординскую область встретился с сельскими тружениками на "Аллее труда", которая была построена в прошлом году, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что уделяет большое внимание развитию Кызылординской области, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

По его словам, в нынешней сложной геополитической ситуации очень важно сохранять единство и самоотверженно трудиться во имя процветания Казахстана.

"Действительно, люди труда сегодня очень нужны нашему народу. И нам, прежде всего, следует с должным уважением относиться к ним. Я поддерживаю вас, ведь вы продолжаете путь знаменитого казахского рисовода Ибрая Жакаева", – сказал президент.

️Сельчане поблагодарили президента за особое внимание к состоянию аграрной отрасли и неизменное содействие со стороны государства. В частности, местные аграрии с энтузиазмом восприняли новость о создании министерства водных ресурсов. Также было отмечено, что в селе созданы комфортные условия для подрастающего поколения, молодые специалисты успешно трудоустраиваются.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что молодые люди должны быть трудолюбивыми, внимательными, патриотичными, и пообещал и впредь оказывать им поддержку.

" В селе созданы благоприятные условия для жизни и работы молодежи. Необходимо, чтобы таких сел было больше. Для этого у нас имеются потенциал и возможности. Когда я встречаюсь с предпринимателями, я всегда призываю их инвестировать в села и помогать им развиваться. Село имени Наги Ильясова должно служить примером и для других населенных пунктов. Я думаю, что другие области также будут развивать аулы", – сказал глава государства.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 октября, прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область. Как сообщала пресс-служба президента, глава государства ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды и посетит ряд объектов.

Президент уже посетил село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района, где осмотрел спорткомплекс и побеседовал с юными спортсменами.

Отметим, что в прошлый раз президент приезжал с визитом с рабочим визитом в Кызылординскую область в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040372-tokaev-vstretilsya-s-zhitelyami-sela-v-kyzylordinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.