Повысить МЗП до 300 тыс. тенге: предложение депутата оценили в правительстве

Зампремьер-министра Тамара Дуйсенова в кулуарах форума ко Дню труда высказалась по поводу предложения депутата повысить размер минимальной зарплаты до 300 тыс. тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались мнением Тамары Дуйсеновой по поводу предложения депутата Рината Заитова повысить размер минимальной заработной платы (МЗП) до 300 тысяч тенге.

"Вы должны исходить из экономических возможностей государства. Средняя зарплата сейчас – чуть больше 365 тысяч тенге: вот теперь исходите из того, что сегодня уровень экономики и наши работодатели в этом состоянии могут платить.

У нас года три-четыре назад было 28 284 (тенге – прим. ред.), потом – 42,5 тыс. тенге, потом стало 60, 70 (тысяч тенге – прим. ред.), и 85,5 тыс. тенге – рассматривается. Это же все прогресс по сравнению с тем, что было", – сказала в ответ Дуйсенова.

При этом она отметила, что МЗП – это заработная плата неквалифицированного работника, без доплаты и надбавок.

"То есть каждый работодатель должен выплачивать зарплату не ниже этого показателя. Иначе при проверке трудовых инспекций, если такие факты будут выявлены, последовать могут штрафы", – пояснила она.

На текущий момент, согласно информации на сайте "Электронного правительства", минимальный размер заработной платы в Казахстане равен 70 тыс. тенге.

Довести размер МЗП до 85 тыс. тенге, напомним, поручил президент Касым-Жомарт Токаев во время своего недавнего послания народу.

Ранее в кулуарах того же форума вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев объяснил свое высказывание о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тыс. тенге. Напомним, после его слов наши соотечественники запустили петицию с требованием снизить зарплаты чиновникам до этой суммы.

Стоит отметить, что на аналогичный вопрос – можно ли прожить на 85 тыс. тенге в месяц – также отвечала вице-министр труда и соцзащиты населения Назгуль Сагиндыкова и глава Минфина Ерулан Жамаубаев.