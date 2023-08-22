"Это тяжело": Минфин о том, реально ли в Казахстане прожить на 85 тыс. тенге

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В кулуарах правительства глава Минфина ответил, можно ли прожить в Казахстане с зарплатой в 85 тысяч тенге – ранее в Минтруда заявили, что жить на такой доход реально, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас социальные расходы в бюджете занимают более 40%. В том числе, если в целом брать республиканский бюджет, 95% – это прямые затраты, зарплаты, пенсии и пособия.

Поэтому, как министр финансов, я готов рассмотреть возможное повышение бюджетникам зарплат, пособий и так далее. Но реальность такова, что мы этого сейчас себе позволить не можем, поскольку либо нужно будет обращаться в Нацфонд. Если собственные доходы будут позволять, мы, естественно, будем постепенно повышать", – сообщил министр Ерулан Жамаубаев.

Журналисты спросили у министра – все-таки реально ли прожить на зарплату в 85 тысяч тенге, поскольку вице-министр труда и соцзащиты Олжас Ордабаев на днях заявил, что существовать на такой доход можно.

"Это тяжело (прожить – прим. ред.). Я не могу комментировать. Я еще раз говорю: если будет такая возможность, мы готовы поддержать повышение расходов. Но это вопрос не столько зарплат, мы сейчас должны бороться с уровнем инфляции", – добавил Жамаубаев.

Отметим, что рассуждения о заработке в 85 тысяч тенге начались после предложения депутатов поднять минимальную зарплату для библиотекарей в Казахстане – их минимальная зарплата составляет 85 тысяч, а максимальная – 125 тысяч тенге.

Ранее мы писали, что, согласно первым данным по второму кварталу 2023 года, среднемесячная номинальная заработная плата за этот период по Казахстану составила 365 502 тенге.

В разрезе по регионам наибольший размер среднемесячной номинальной заработной платы зафиксировали в:

Атырауской области – 573 355 тенге; Мангистауской области – 531 208 тенге; области Ұлытау – 474 421 тенге.

А наименьший – в Северо-Казахстанской области (273 814 тенге), области Жетісу (274 205 тенге) и Шымкенте (290 858 тенге).

При этом на сайте "Электронного правительства" говорится, что:

минимальный размер заработной платы (МЗП) равен 70 тыс. тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;

минимальный размер пенсии – 53 076 тенге.

В июле столичный блогер Глеб Пономарев решил попробовать прожить месяц на минимальную зарплату в Казахстане – 70 тысяч тенге. Что из этого вышло, мы подробно описали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033458-eto-tyazhelo-minfin-o-tom-realno-li-v-kazahstane-prozhit-na-85-tys-tenge/