Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Еще один вице-министр труда ответила на вопрос, можно ли прожить на 85 тыс. тенге в месяц

Опубликовано:

Казахстанская валюта, сложенная в конверт
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр труда и соцзащиты населения Назгуль Сагиндыкова в СЦК ответила, можно ли прожить на 85 тыс. тенге в месяц – такую зарплату получают библиотекари, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее другой вице-министр ведомства Олжас Ордабаев заявлял, что в Казахстане можно нормально прожить на зарплату библиотекаря в 80-85 тысяч тенге.

Они поинтересовались позицией его коллеги Назгуль Сагиндыковой.

"Я думаю, что 85 тысяч тенге – этого недостаточно для качественной жизнедеятельности человека. Поэтому правительством постоянно по поручению главы государства ведется работа над повышением доходов населения, в первую очередь уделяется внимание повышению заработной платы работников бюджетной сферы: медики, учителя", – ответила она.

Однако на какую зарплату можно достойно жить в Казахстане, она назвать затруднилась.

"Я думаю, у каждого человека она своя (сумма – прим. ред.). У каждого человека есть свои определенные потребности, каждая семья считает, что "мне этого достаточно", поэтому это персональное мнение каждого – сколько достаточно для качественной жизнедеятельности каждой семьи, каждого человека", – добавила спикер.

В целом, по ее словам, Минтруда и соцзащиты населения не проводит расчетов, сколько для жизни нужно стандартной семье: муж, жена, двое детей. При том, что они снимают жилье.

"А вы сами как думаете – сколько? Мы такие подсчеты не вели – сколько будет достаточно средств для семьи, которая снимает… Сейчас у меня такой информации нет, и мы такой анализ не проводили, именно по такой категории. Поэтому сейчас я затрудняюсь ответить", – резюмировала вице-министр.

Недавно после слов вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который заявил, что существовать на доход в 85 тысяч тенге можно, казахстанцы запустили петицию с требованием снизить зарплаты чиновникам до этой суммы.

После слов Ордабаева глава Минфина Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о том, можно ли все-таки прожить на 85 тыс. тенге в месяц.

"Это тяжело (прожить – прим. ред.). Я не могу комментировать. Я еще раз говорю: если будет такая возможность, мы готовы поддержать повышение расходов. Но это вопрос не столько зарплат, мы сейчас должны бороться с уровнем инфляции", добавил Жамаубаев.

Напомним, рассуждения о таком заработке появились после предложения депутатов поднять минимальную зарплату для библиотекарей в Казахстане – их минимальная зарплата составляет 85 тысяч, а максимальная – 125 тысяч тенге.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что:

  • минимальный размер заработной платы (МЗП) равен 70 тыс. тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 53 076 тенге.

В июле столичный блогер Глеб Пономарев решил попробовать прожить месяц на минимальную зарплату в Казахстане – 70 тысяч тенге. Что из этого вышло, мы подробно описали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034484-esche-odin-vitse-ministr-truda-otvetila-na-vopros-mozhno-li-prozhit-na-85-tys-tenge-v-mesyats/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.