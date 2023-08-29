Еще один вице-министр труда ответила на вопрос, можно ли прожить на 85 тыс. тенге в месяц

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр труда и соцзащиты населения Назгуль Сагиндыкова в СЦК ответила, можно ли прожить на 85 тыс. тенге в месяц – такую зарплату получают библиотекари, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее другой вице-министр ведомства Олжас Ордабаев заявлял, что в Казахстане можно нормально прожить на зарплату библиотекаря в 80-85 тысяч тенге.

Они поинтересовались позицией его коллеги Назгуль Сагиндыковой.

"Я думаю, что 85 тысяч тенге – этого недостаточно для качественной жизнедеятельности человека. Поэтому правительством постоянно по поручению главы государства ведется работа над повышением доходов населения, в первую очередь уделяется внимание повышению заработной платы работников бюджетной сферы: медики, учителя", – ответила она.

Однако на какую зарплату можно достойно жить в Казахстане, она назвать затруднилась.

"Я думаю, у каждого человека она своя (сумма – прим. ред.). У каждого человека есть свои определенные потребности, каждая семья считает, что "мне этого достаточно", поэтому это персональное мнение каждого – сколько достаточно для качественной жизнедеятельности каждой семьи, каждого человека", – добавила спикер.

В целом, по ее словам, Минтруда и соцзащиты населения не проводит расчетов, сколько для жизни нужно стандартной семье: муж, жена, двое детей. При том, что они снимают жилье.

"А вы сами как думаете – сколько? Мы такие подсчеты не вели – сколько будет достаточно средств для семьи, которая снимает… Сейчас у меня такой информации нет, и мы такой анализ не проводили, именно по такой категории. Поэтому сейчас я затрудняюсь ответить", – резюмировала вице-министр.

Недавно после слов вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который заявил, что существовать на доход в 85 тысяч тенге можно, казахстанцы запустили петицию с требованием снизить зарплаты чиновникам до этой суммы.

После слов Ордабаева глава Минфина Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о том, можно ли все-таки прожить на 85 тыс. тенге в месяц.

"Это тяжело (прожить – прим. ред.). Я не могу комментировать. Я еще раз говорю: если будет такая возможность, мы готовы поддержать повышение расходов. Но это вопрос не столько зарплат, мы сейчас должны бороться с уровнем инфляции", – добавил Жамаубаев.

Напомним, рассуждения о таком заработке появились после предложения депутатов поднять минимальную зарплату для библиотекарей в Казахстане – их минимальная зарплата составляет 85 тысяч, а максимальная – 125 тысяч тенге.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что:

минимальный размер заработной платы (МЗП) равен 70 тыс. тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;

минимальный размер пенсии – 53 076 тенге.

В июле столичный блогер Глеб Пономарев решил попробовать прожить месяц на минимальную зарплату в Казахстане – 70 тысяч тенге. Что из этого вышло, мы подробно описали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034484-esche-odin-vitse-ministr-truda-otvetila-na-vopros-mozhno-li-prozhit-na-85-tys-tenge-v-mesyats/