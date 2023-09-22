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Прожить на 85 тыс. тенге: вице-министр труда объяснил свое высказывание

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Олжас Ордабаев
Олжас Ордабаев. Фото: primeminister.kz

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев сегодня объяснил свое высказывание о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тыс. тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Свои слова Ордабаев объяснил в кулуарах форума, посвященного Дню труда.

"Я не говорил, что казахстанцы должны жить на 85 тысяч тенге. Нет, конечно. Это тот минимально гарантированный уровень, который устанавливает государство, и ниже которого работодатели заработную плату поставить не могут", – подчеркнул он.

Вице-министр отметил, что сейчас на рынке труда есть заработные платы выше. Их размер зависит от квалификации, знаний и умений.

Напомним, после слов вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который заявил, что существовать на доход в 85 тысяч тенге можно, казахстанцы запустили петицию с требованием снизить зарплаты чиновникам до этой суммы.

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев комментировал высказывание Ордабаева так.

"Это тяжело (прожить на 85 тыс. тенге в месяц – прим. ред.). Я не могу комментировать. Я еще раз говорю: если будет такая возможность, мы готовы поддержать повышение расходов. Но это вопрос не столько зарплат: мы сейчас должны бороться с уровнем инфляции", – говорил он.

Между тем на вопрос, можно ли прожить на 85 тыс. тенге в месяц, отвечала и другой вице-министр труда и соцзащиты населения – Назгуль Сагиндыкова.

"Я думаю, что 85 тысяч тенге – этого недостаточно для качественной жизнедеятельности человека. Поэтому правительством постоянно по поручению главы государства ведется работа над повышением доходов населения, в первую очередь уделяется внимание повышению заработной платы работников бюджетной сферы: медики, учителя", – говорила она.

Добавим, что президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу поручил повысить размер минимальной зарплаты в Казахстане до 85 тысяч тенге с 1 января 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037736-vitse-ministr-truda-obyasnil-svoi-slova-o-tom-chto-v-kazahstane-mozhno-prozhit-na-85-tys-tenge/

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