"Должен быть не меньше 300 тысяч тенге": депутат мажилиса о минимальном доходе казахстанцев

Сегодня в мажилисе депутат Ринат Заитов заявил, что, по его мнению, минимальный доход казахстанцев должен быть не меньше 300 тысяч тенге, передает сайт телеканала КТК.

В мажилисе сегодня прошла презентация проекта бюджетных расходов на ближайшие три года. Некоторые депутаты вновь подняли вопрос о минимальных зарплатах населения.

"О том, что 85 тысяч тенге человеку на жизнь недостаточно, я недавно говорил министру труда Светлане Жакуповой, но она со мной не согласилась. Мы, депутаты, не поленились и посчитали основные расходы граждан. По нашим подсчетам, минимальный доход должен быть не меньше 300 тысяч тенге.

А знаете ли вы, какие премии ежегодно получают руководители нацкомпаний? Я лично готов найти несколько разных способов, как можно повысить зарплаты людям. И не только я, все депутаты готовы этим заняться", – заявил Заитов.

При этом отмечается, что, судя по представленному проекту бюджета, в следующем году на повышение зарплат трудящихся казахстанцев правительство выделит 3,5 триллиона тенге.

Как сообщает телеканал, вырастут доходы главным образом работников бюджетных организаций – около 1,5 миллионов человек. Среди них воспитатели детских садов, чьи оклады увеличатся на 30%. А еще ученые, лесники, егеря и многие другие.

"В первую очередь это все зависит от занимаемой должности граждан. Сейчас по поручению президента Министерством труда и социальной защиты населения пересматриваются заработные платы казахстанцев. Это не простая работа", – подчеркнула вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндикова.

Источник: КТК

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу поручил повысить размер минимальной зарплаты в Казахстане до 85 тысяч тенге с 1 января 2024 года.

При этом еще раньше глава Минфина Ерулан Жамаубаев отвечал на вопрос о том, можно ли все-таки прожить на 85 тыс. тенге в месяц.

"Это тяжело (прожить – прим. ред.). Я не могу комментировать. Я еще раз говорю: если будет такая возможность, мы готовы поддержать повышение расходов. Но это вопрос не столько зарплат, мы сейчас должны бороться с уровнем инфляции", – говорил он.

Также после слов вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который заявил, что существовать на доход в 85 тысяч тенге можно, казахстанцы запустили петицию с требованием снизить зарплаты чиновникам до этой суммы.

Между тем на вопрос, можно ли прожить на 85 тыс. тенге в месяц, отвечала и вице-министр труда и соцзащиты населения Назгуль Сагиндыкова.

"Я думаю, что 85 тысяч тенге – этого недостаточно для качественной жизнедеятельности человека. Поэтому правительством постоянно по поручению главы государства ведется работа над повышением доходов населения, в первую очередь уделяется внимание повышению заработной платы работников бюджетной сферы: медики, учителя", – говорила она.