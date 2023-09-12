"Иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего": Токаев о законе по возврату активов

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с представителями отечественного бизнеса объяснил, на что нацелен закон о возврате активов. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

Президент подчеркнул, что важно соблюсти баланс интересов государства и бизнеса при возврате активов.

"Знаю, что данный вопрос один из наиболее остро обсуждаемых среди предпринимателей. Давайте поговорим о нем отдельно. Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия. В конечном счете, это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение.

Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего. В своем послании я отмечал, что нам нужны кластеры высокого передела. Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства", – сказал Токаев.

Он напомнил, что поручил реализовать не менее 15 крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях.

"Это задача как государства, так и бизнеса. Возможности бюджета ограничены, да и менеджер из государства – не всегда хороший.

Поэтому хочу обратиться к состоявшимся крупным бизнесменам нашей страны. У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны", – подчеркнул он.

Также президент рассказывал о предприятиях, которые отказывались от госпомощи из-за опасений преследования и заявил, что продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

Напомним, 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов поспособствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Также планируется создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.