Токаев рассказал о предприятиях, которые отказывались от госпомощи из-за опасений преследования
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Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса в Акорде рассказал, почему важно в стране развивать средний бизнес, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане всего несколько сотен средних предприятий, которые вопреки всему, без господдержки успешно развиваются и осваивают экспортные рынки.
При этом, по его словам, многие из них до сих пор отказывались от государственной помощи из-за опасений дальнейшего преследования со стороны проверяющих органов.
"Здесь нужен отдельный подход: если бизнес выполняет свои обязательства и достигает заявленных целей, то ни один проверяющий не должен подходить к нему ни в период реализации проекта, ни в последующем", – отметил он.
Указал президент и на то, что необходимо уделить вопросам господдержки.
"В ряде случаев целью создания бизнеса становится возможность получить государственную поддержку, а не сама предпринимательская деятельность. В результате экономическая отдача от мер господдержки несоразмерна объему затраченных бюджетных ресурсов.
За 2015-2021 годы объем государственной поддержки бизнеса (7 трлн тенге) превысил сумму налоговых поступлений от поддержанных компаний (4,5 трлн тенге) в полтора раза. И подобная практика повторяется из года в год. Предыдущие попытки изменить подходы к стимулированию бизнеса не увенчались успехом", – заявил президент.
В связи с этим он поручил правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки.
Добавим, на сегодняшнем мероприятии президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о законе по возврату активов, отметил, что иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего, также он призвал трансформировать Национальную палату предпринимателей.
Кроме того, президент назвал Катар и Саудовскую Аравию перспективными для трудоустройства казахстанских специалистов и заявил, что государство должно помогать предпринимателям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036328-tokaev-rasskazal-o-predpriyatiyah-kotorye-otkazyvalis-ot-gospomoschi-iz-za-opaseniy-presledovaniya/