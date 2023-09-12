Токаев дал месяц Генпрокуратуре и Администрации президента на выполнение его поручения

Касым-Жомарт Токаев на встрече с предпринимателями заявил, что продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

В числе приоритетных задач, которые необходимо решить в ближайшее время, президент отметил обеспечение верховенства права и защиты частной собственности.

"Это базовое условие для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Однако, для его полного соблюдения необходимо решить ряд системных проблем.

В работе контролирующих органов и судов не применяется принцип приоритета сущности над формальными признаками нарушения. Любые, даже незначительные ошибки в хозяйственной деятельности предприятий зачастую квалифицируются как преступления. В результате экономика страны испытывает постоянное уголовно-правовое давление.

Присутствующим здесь руководителям правоохранительных органов следует обратить на это особое внимание. Продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока", – заявил он.

Бороться с преступлениями, в том числе экономическими, по его словам, нужно исключительно законными методами.

"Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, подрывают доверие людей к моим инициативам. Нам нужно создать сбалансированный механизм контроля.

Ранее я выдвинул инициативу за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников надзорного органа. Однако, серьезных результатов в данном вопросе все еще нет. Администрация президента совместно с Генеральной прокуратурой и бизнес-омбудсменом в месячный срок должна внести соответствующие предложения", – подчеркнул Токаев.

Он заявил, что сегодня всего 5% уголовных и гражданских дел попадает в кассацию.

"Это мало и не соответствует потребностям граждан. Поэтому назрела необходимость проведения консультаций с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции. Судейский корпус утверждает, что данный шаг позволит обеспечить качественную защиту прав граждан.

Администрация президента займется этим вопросом. Если будет достигнуто единое мнение по созданию кассационных судов, то мы не допустим увеличения бюджета судебной системы. Соблюдение и защита законных интересов бизнеса – это наш приоритет.

Поэтому необходимо существенно укрепить административную юстицию и расширить сферу ее применения. Она показала на практике свою востребованность и эффективность", – добавил глава государства.