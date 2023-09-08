Токаев поручил главе "Казахтелекома" решить проблемы с качеством связи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту был представлен отчет об основных финансово-хозяйственных показателях деятельности группы компаний "Казахтелеком" в первом полугодии 2023 года.

Как сообщил Куанышбек Есекеев, крупнейший телекоммуникационный оператор страны продемонстрировал рост выручки на 10% и чистой прибыли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из приоритетов для "Казахтелекома" является строительство сети 5G, которая к 2027 году должна включать в себя свыше 7 тысяч базовых станций по всей стране. До конца текущего года планируется развернуть 782 базовых станции сети пятого поколения.

В рамках национального проекта "Доступный интернет" компания намерена обеспечить подключение к сети интернет по оптическим технологиям порядка 1200 сел и покрыть республиканские автодороги качественным интернет-доступом по технологии LTE.

Помимо этого, главе государства было доложено о ходе исполнения его поручения по строительству волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря в рамках совместного с Азербайджаном проекта.

Перед "Казахтелекомом" были поставлены задачи по решению проблем с качеством связи и скорейшим устранением "серых зон", в которых отсутствует покрытие широкополосным доступом, в казахстанских городах. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что жители сельской местности должны иметь доступ к тем же современным цифровым услугам и продуктам, что и горожане. В связи с этим компании поручено повысить интенсивность строительства соответствующей инфраструктуры.

Проблемы с интернетом в Казахстане

Напомним, что в апреле этого года премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

Премьер подчеркнул, что с начала 2023 года на тот момент в правительство поступило около 5 тысяч жалоб по вопросам связи и информатизации – большая часть была связана с низкой скоростью интернета. По его словам, казахстанцы жалуются и на плохой мобильный интернет, в том числе в Алматы и Астане.

До этого, в марте, глава Минцифры Багдат Мусин, комментируя качество казахстанского интернета, заявил, что в списке стран по цене за интернет Казахстан находится на последних позициях, при том что в списке стран по качеству наша страна занимает среднюю позицию.

Такого же мнения придерживаются аналитики: в Казахстане по сравнению с другими странами Центральной Азии самая доступная мобильная связь, в том числе и мобильный интернет.

Позже депутат сената Геннадий Шиповских предложил ввести большие штрафы для операторов связи за плохой интернет. Он раскритиковал качество интернета в Казахстане. По словам сенатора, проблемы с доступом в интернет имеются даже в Астане.

В мае депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что утверждение о наличии в Казахстане интернета – это лишь пустые слова. Миллионы казахстанцев, по его словам, не могут воспользоваться качественным интернетом.

При этом в середине июля на совещании по развитию Астаны Мусин отвечал, почему в столице интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего.

Позже стало известно, что в Казахстане подорожает сотовая связь. При этом тарифы будут регулироваться.