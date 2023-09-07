"Не надо воспринимать как трагедию": Ашимбаев об увольнении некоторых министров

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты рассказал, что думает об увольнении одних и назначении других министров, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев заявил, что отставка одних и назначение других – законный процесс.

"Они все молодые. Мы верим, что они еще внесут вклад в развитие государства. Когда из госслужбы уходят люди, они сами, их родственники и общество не должны воспринимать это как трагедию.

В демократических странах – это повседневный процесс. Они могут пойти работать в неправительственные организации, общественные организации или в бизнес, если у них имеются навыки. Есть много способов работать во благо родины, не только сидеть в должности министра", – отметил он.

В целом, по его словам, новый состав правительства можно назвать сильным.

"Пришли новые люди в правительство, выросли определенные кадры, которые себя хорошо показывали на предыдущих позициях. Также мы видим, что ряд руководителей пришли из регионов, и это в целом очень важная тенденция.

Я считаю, что этот состав правительства позволит решить те задачи по экономической реформе, которые поставлены главой государства в послании", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев освободил глав ряда министерств от должностей. Так:

Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития РК;

Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности министра информации и общественного развития РК;

Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности министра культуры и спорта РК;

Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов РК.

Также указом главы государства Марат Ахметжанов был освобожден от должности министра внутренних дел.

Кроме того, Серик Жумангарин был назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан и освобожден от ранее занимаемой должности министра торговли и интеграции. Тамара Дуйсенова была назначена заместителем премьер-министра РК. При этом она была освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения.

В целом как поменялся состав правительства в Казахстане, можно прочитать здесь.

Между тем вице-премьер-министр и глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, почему у нескольких вице-премьеров забрали должности министров.