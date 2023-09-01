"Влияет на социальное самочувствие граждан": Токаев о череде аварий на ТЭЦ Казахстана

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев на открытии сессии парламента заявил, что устаревшая инфраструктура электроэнергосектора влияет на социальное самочувствие граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что череда аварий на теплоэлектростанциях прошлой зимой остро высветила копившиеся годами проблемы изношенности инфраструктуры.

"Устаревшая инфраструктура оказывает прямое влияние как на социальное самочувствие граждан, так и на темпы индустриализации нашей страны. Очевидно, что воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно. В разрабатываемом правительством Инфраструктурном плане важно определить все проблемы данной отрасли и обозначить пути исправления ситуации", – отметил он.

Требует решения, по его словам, и вопрос энергетической безопасности. В этой сфере, заявил глава государства, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы.

"Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гВтт. Уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все 8 блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3", – указал президент.

По его оценке, Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран.

"То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства. Разумеется, продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики. Отдельного внимания заслуживает развитие гидроэлектростанций.

Энерго-, тепло- и водоснабжение представляют собой единую технологически взаимосвязанную систему. К ней необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Действующий подход во многом себя исчерпал. Сегодня требуются новые решения", – резюмировал глава государства.

Кроме того, в своем послании президент подчеркнул, что расточительное потребление воды, тепла и электричества – теперь уже роскошь.

Также он поручил провести в стране референдум по вопросу строительства АЭС.

Ситуация с ТЭЦ в Казахстане

Напомним, в начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отмечал он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

В апреле в Минэнерго представляли карту износа казахстанских ТЭЦ. Согласно данным ведомства, многие энергообъекты в стране изношены более чем на 70%, у некоторых ТЭЦ износ превысил 90%.

Также ранее экс-министр энергетики Болат Акчулаков отвечал, что мешает перевести все ТЭЦ Казахстана на газ.

При этом в середине августа в Минэнерго рассказывали, где в Казахстане есть риск срыва подготовки к отопительному сезону. Отмечалось, что в некоторых регионах ТЭЦ были готовы к холодам менее чем на 50%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034834-vliyaet-na-sotsialnoe-samochuvstvie-grazhdan-tokaev-o-cherede-avariy-na-tets-kazahstana/