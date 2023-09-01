Токаев о воде, электричестве и тепле: Расточительное потребление – уже непозволительная роскошь

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Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил, что расточительное потребление воды, тепла и электричества – уже роскошь, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Токаев заявил, что в Казахстане нужно продолжить газификацию.

"Расширение ресурсной базы товарного газа – приоритетная задача для правительства и национальной газовой компании. Нужно ускорить строительство новых газоперерабатывающих заводов, а также полное вовлечение в оборот имеющихся перерабатывающих мощностей.

Наши нефтегазовые гиганты – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак – должны быть надежными поставщиками доступного газа. Важно также привлекать инвестиции в разведку и освоение новых газовых месторождений", – заявил он.

Президент добавил, что электричество, тепло и вода – базовые блага, необходимые для комфортной жизни.

"К их использованию нужно подходить ответственно и рачительно. Такой подход должен лежать в основе новой бытовой культуры в нашей стране.

Это касается не только домохозяйств, но и всех участников экономических отношений. Расточительное потребление – это уже непозволительная роскошь. Правительству необходимо кардинально пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР", – заявил Токаев.

Он добавил, что в Казахстане нужно поэтапно внедрить четкие нормативные требования по энергоэффективности и ресурсосбережению в целом.

"Задача – к 2029 году снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15%. Нам следует акцентированно заниматься развитием зеленой экономики. Очевидно, что в долгосрочной перспективе глобальный переход на чистую энергетику неизбежен", – заявил президент.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана, в котором затронул ряд актуальных в стране вопросов.

В частности, он заявил, что устаревшая инфраструктура электроэнергосектора влияет на социальное самочувствие граждан, а также поручил создать новое министерство в Казахстане и провести референдум по строительству АЭС на территории страны.

Кроме того, президент заявил, что качество автомобильных дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034817-tokaev-o-vode-elektrichestve-i-teple-rastochitelnoe-potreblenie-eto-uzhe-nepozvolitelnaya-roskosh/