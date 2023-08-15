Где в Казахстане есть риск срыва подготовки к отопительному сезону, рассказали в Минэнерго

ТЭЦ в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Министерстве энергетики оценили готовность казахстанских ТЭЦ к отопительному сезону. Есть регионы, ТЭЦ в которых готовы менее чем на 50%, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно проведенному мониторингу, наибольшая готовность к отопительному сезону 2023-2024 гг отмечается на следующих энергообъектах страны:

АО "Астана-Энергия" ТЭЦ- 1 и ТЭЦ-2; Шымкентская ТЭЦ АО "3-Энергоорталык"; ТОО "Степногорская ТЭЦ"; АО "Актобе ТЭЦ"; Уральская ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго"; Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО "Караганда-Энергоцентр"; ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"; ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК"; ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"; ТЭЦ ТОО "Текелийский энергокомплекс"; ТЭЦ-1 ГКП "Костанайская ТЭК"; Павлодарская ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана"; ТЭЦ-1 г. Семей ГКП "Теплокоммунэнерго".

"На данных объектах уровень подготовленности оценивается как высокий (70%), на ТЭЦ завершены все запланированные ремонтные работы, ведется подготовка оборудования", - говорится в сообщении ведомства.

Средняя готовность (50-70%) зафиксирована на объектах: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 АО "Алматинские электрические станции"; АО "Атырауская ТЭЦ"; ТОО "Согринская ТЭЦ"; ТОО "Усть-Каменагорская ТЭЦ"; ТЭЦ-4 АО "Таразэнергоцентр"; ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго"; Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО "Караганда-Энергоцентр"; Балхашская ТЭЦ ТОО "Kazahmys Energy"; ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау"; ГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS", г. Темиртау; Рудненская ТЭЦ АО "ССГПО"; ТЭЦ ГКП "Аркалыкская ТЭК"; ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго"; ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

По указанным ТЭЦ имеется состав оборудования для начала отопительного периода, но еще не завершены ремонтные работы по необходимому составу оборудования для прохождения отопительного периода.

Наименьшая готовность (менее 50%) зафиксирована на:

АО "Риддер ТЭЦ";

ТОО "ГРЭС ТОПАР" (Карагандинская область);

ТЭС ТОО "МАЭК";

ТЭЦ-5 ГКП "Кентау Сервис";

Жезказганской ТЭЦ ТОО "Kazahmys Energy".

На данных энергообъектах отмечается риск срыва подготовки к предстоящему отопительному сезону. Для предотвращения этого специалисты Минэнерго совместно с акиматами принимают все необходимые меры. На местах осуществляются все необходимые работы для сокращения допущенных отставаний. Руководство министерства взяло на личный контроль ход подготовки теплоэлектроцентралей, в том числе с личным посещением и ознакомлением на месте с проблемными вопросами с последующим нахождением решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032597-kakie-tets-v-kazahstane-gotovy-k-otopitelnomu-sezonu-rasskazali-v-minenergo/