Правительство приняло Генплан Кунаева

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Определена новая стратегия развития города Кунаева. Основные направления развития отражены в Генеральном плане - его утвердило правительство, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Основной целью Генплана является создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон, отметили в правительстве.

Также в нем учли и включаемые в перспективные границы города существующие населенные пункты и жилые комплексы.

Расчетные периоды реализации данного плана определены до 2050 года.

"Согласно плану, за этот период город должен стать современным многофункциональным административным, финансовым и культурным, промышленно-инновационным, транспортно-логистическим, научно-образовательным центром региона, а также центром инновационно-индустриального, продовольственного пояса Алматинской агломерации, нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии. Кроме того, большой потенциал у города как у одного из главных туристских дестинаций Алматинской области, центра водной рекреации и водного спорта, туризма, охоты и рыбалки", - говорится в сообщении правительства.

Особое внимание уделено дальнейшему развитию транспортно-логистической системы региона.

"Мультимодальность транспортно-логистической системы города Кунаева с авиационным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом сделает его центральным транспортно-логистическим хабом на территории Алматинской области", отметили в правительстве.

Согласно плану, важным аспектом для будущего индустриально-инновационного развития города Кунаева являются источники производства зеленой электроэнергии.

Приоритетом развития социальной сферы города является его развитие, соответствующее статусу областного центра Алматинской области и центра индустрии туризма, отдыха и спортивной рекреации региона.

В плане заложено:

строительство нового жилья общей площадью 2 538,2 тыс. кв. м.;

снижение уровня самозанятых планируется довести до 18%, уровня реальной безработицы до 4,2%, уровня молодежной безработицы до 3,8%;

практически вдвое предполагается увеличить к расчетному сроку количество объектов дошкольных и общеобразовательных учреждений;

в системе здравоохранения также вдвое будет увеличено количество койко-мест в круглосуточных стационарах, численность объектов, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, а также количество станций скорой медицинской помощи и автомобилей.

Как отметили в правительстве, до мая 2022 года город развивался согласно Генерального плана города Капчагай, утвержденного постановлением правительства РК от 26 февраля 2010 года.

Напомним, что 16 марта 2022 года в рамках послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности поддержать переименование города Капшагай.

24 марта того же года прошло заседание постоянной комиссии Капшагайского городского маслихата, на котором депутаты поддержали предложение о переименовании Капшагая в честь Динмухамеда Кунаева, а позже ономастическая комиссия при правительстве одобрила переименование Капшагая.

3 мая, президент Казахстана подписал указ, согласно которому Капшагай был официально переименован в город Кунаев.

В марте во время своего послания народу Казахстана Токаев также объявил о создании двух новых областей в Казахстане и о разделении Алматинской области на два самостоятельных региона.

4 мая 2022 года президент Казахстана подписал постановление о переносе административного центра Алматинской области в Кунаев - Талдыкорган стал административным центром Жетысуской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030853-pravitelstvo-prinyalo-genplan-kunaeva/