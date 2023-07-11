Токаеву представили Генеральный план развития Астаны (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Женис Касымбек. Фото: Акорда

Сегодня главе государства Касым-Жомарту Токаеву представили Генеральный план развития Астаны, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы.

В своем выступлении президент отметил, что в этом году главный город страны отметил свое 25-летие, и за четверть века Астана превратилась в современный мегаполис. Столица растет с каждым днем. Согласно прогнозу, в ближайшие годы численность населения достигнет 1,5 миллиона человек, возможно, эта цифра будет превышена.

Напомним, он подверг критике деятельность министерства экологии за неисполнение поручения по проведению комплексной работы по обеспечению города водой.

Также поручил правительству искать альтернативные способы обеспечения водой астанчан, а еще Токаев дал чиновникам месяц на решение вопроса со строительством ТЭЦ-3 в Астане.

Он также поручил завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году. Также обозначена проблема ветхих и аварийных домов в городе.

Президент обратил внимание на то, что столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых зачастую не выдерживает никакой критики.

В ходе совещания были обозначены проблемные вопросы работы общественного транспорта и загруженности дорог, реализации проекта LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028242-tokaevu-predstavili-generalnyy-plan-razvitiya-astany/