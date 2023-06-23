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"Самые беспредельщики": алматинцы пожаловались на водителей мопедов (видео)

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Парни на мопедах в Алматы
Парни на мопедах. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы за последний год число ДТП с участием мопедов выросло сразу в четыре раза. Медики тоже бьют тревогу - пострадавшие нередко попадают в больницу в тяжелом состоянии, передает сайт телеканала КТК.

Корреспондентам телеканала удалось поговорить с алматинцем по имени Аман Аскар. Парень работает курьером и развозит заказы на мопеде. Во время одной из рабочих поездок он попал в ДТП на своем мопеде - его сбил автобус.

"Я по своей дороге ехал на Жандосова – Саина. На Саина хотел повернуть. Первая, вторая полоса меня пропустили. На третьей, где автобус едет, он меня сбил. Серьезную травму головы получил. Два дня в реанимации был", - рассказал Аман Аскар.

Врачи заявляют, количество пострадавших от мопедов стремительно растет. В 7-й горбольнице посчитали: по сравнению с прошлым годом пациентов стало больше на 20%. За пять месяцев за помощью обратилось около 150 человек.

"В 7-ю городскую клиническую больницу ежемесячно обращается от 20 до 30 пострадавших, связанных с дорожно-транспортными происшествиями с участием мопедистов. Здесь как бы три категории. Это сами мопедисты, которые за рулем. Их пассажиры. И, к сожалению, они еще совершают наезд на пешеходов. Характер травм варьируется – от множественных ссадин поверхностных, ушибов мягких тканей до тяжеленных травм", - сообщил зав. отделением нейрохирургии городской клинической больницы №7 Ильдар Курмаев.

Автомобилисты жалуются, большинство водителей мопедов вообще не соблюдают правила: часто проезжают на красный сигнал светофора, неправильно обгоняют, подрезают, поворачивают с крайнего правого ряда налево и наоборот. А пешеходы говорят: от мопедистов нет покоя и на тротуарах.

"На тротуарах идешь – только и смотришь по сторонам, чтобы кто-то не проехал. Потому что эти мопедисты, я говорю, самые беспредельщики. Машины останавливаются, а мопедисты даже не останавливаются и не ждут. Прям рвут и мечут", - сетует горожанин Аскар Ситмухаметов.

Мопедисты, которые ездят по правилам, тоже замечают нарушения. Говорят, из-за непорядочных любителей скутеров и мопедов автомобилисты и пешеходы недолюбливают всех водителей двухколесного транспорта.

"Пацаны 16-15 лет не знают правила дорожного движения. Поэтому много случается таких аварий. Молодые пацаны обгоняют с правой стороны. Такие случаи бывают. Иногда нас ненавидят", - поделился Дастан Аманбаулы.

Медики подтверждают: нередко в аварии попадают несовершеннолетние мопедисты. Весной алматинские полицейские планировали в тестовом режиме приравнять к автомобилистам водителей мопедов и скутеров, работающих в службах доставки. Им хотели выдавать госномера, присваивать ID и выписывать штрафы за нарушения. Но, как показывает практика, изменений в лучшую сторону нет.

По статистике, количество ДТП с участием мопедов ежегодно увеличивается. В прошлом году зарегистрировали 778 аварий, а за четыре месяца этого – уже свыше 300. И практически в каждом случае есть пострадавшие.

Источник: КТК

Напомним, вчера сенат одобрил закон об ограничениях для электросамокатов и малых электрических транспортных средств, к которым относятся и мопеды. Документом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.

Кроме того, законом предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката, устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие запреты и правила для водителей самокатов и мопедов пропишут в новом законе. Мы также рассказывали, какое наказание предусмотрено для водителей электросамокатов и мопедов за нарушения ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026180-samye-bespredelschiki-almatintsy-pozhalovalis-na-voditeley-mopedov-video/

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