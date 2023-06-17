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Токаев ответил на слухи о продаже казахстанских земель иностранцам

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Открытое поле
Поле. Иллюстративное фото: pexels.com

Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае заявил, что развитие приграничных районов в Казахстане имеет стратегическое значение, и рассказал о слухах о продаже иностранцам казахстанских земель, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Еще одним вопросом, имеющим стратегическое значение для нашей страны, является развитие приграничных районов. Земля – наше главное богатство. Без нее не будет и нашего государства. Наши предки оставили нам в наследство огромную территорию. Мы обязаны сохранить и сделать её процветающей.

Порой можно услышать мнение о том, что наша земля распродается иностранцам. Это ложь и дезинформация. По земельному вопросу мы уже приняли основополагающее решение, окончательно закрепленное законом.

Мы будем всегда верны завету предков. Ни одна пядь, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам. Мы будем хранить ее, как зеницу ока», - заявил Токаев.

Он добавил, что численность населения в приграничных регионах Казахстана резко сократилась.

«На это в том числе повлияло принятое в свое время решение об объединении некоторых районов. В прошлом году мы создали области Абай, Ұлытау и Жетісу. Этот шаг придал мощный импульс развитию данных регионов», - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025215-tokaev-otvetil-na-sluhi-o-prodazhe-kazahstanskih-zemel-inostrantsam/

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