Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае поделился хорошей новостью. Он сообщил, что найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства заявил, что любая цивилизованная страна с особым трепетом относится к своему историческому наследию, которое всячески оберегается и выставляется в музеях, других специальных учреждениях.

"Хочу поделиться с вами еще одной новостью, которая поднимет дух нашего народа. Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Это знаковое событие в духовной жизни нашей страны. Марал ишан был широко известен в народе. Он был верным соратником Кенесары хана, занимающего особое место в нашей истории", – сказал президент.

По его словам, в течение двух столетий этот Коран передавался из рук в руки и, в конечном итоге, был вывезен за границу.

"Благодаря помощи неравнодушных людей, меценатов мы вернули его в Казахстан. В Коране имеются оттиски печатей Марала ишана и Кенесары хана. Реликвия прошла тщательную и всестороннюю экспертизу отечественных и зарубежных ученых. Полученные результаты подтверждают принадлежность Корана Маралу ишану и факт его передачи Кенесары хану", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что в ближайшее время этот Коран будет передан Духовному управлению мусульман Казахстана, но находиться он должен, по его мнению, в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи.

К слову, сегодня глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.

Во время сегодняшнего выступления на заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев поведал об одной своей мечте – построить Президентскую библиотеку, которая работала бы 24 часа в сутки.

Также заявил, что в Казахстане нужно навести порядок в ономастике – президент предложил прекратить присваивать объектам имена некоторых советских деятелей с мифами в биографии.

Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Указ о его создании был подписан президентом 15 июня прошлого года. А первое заседание состоялось на следующий день – 16 июня 2022 года в Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025187-nayden-koran-podarennyy-kenesary-hanu-znamenitym-maralom-ishanom/