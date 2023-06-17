Токаев высказался о молодых министрах в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае заявил, что претензии казахстанцев к работе госаппарата и чиновников обоснованы, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Я знаю, что в обществе есть серьезные претензии к работе государственного аппарата, чиновников. Эти претензии обоснованы. Мы уже приняли целый ряд мер, направленных на обновление государственного аппарата. Задача состоит в том, чтобы усилить самоуправление на местах, дать больше самостоятельности государственным служащим", - заявил Токаев.

Он напомнил о выборности районных и сельских акимов в Казахстане.

"Главное – изменить сознание представителей государственного аппарата. Они должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране, а не для получения ложного авторитета среди своих родственников и в обществе», - добавил Токаев.

Президент заявил, что при недавних кадровых изменениях не допустил "тотальной чистки".

"В последнее время я провел большие кадровые изменения в государственном аппарате. При этом не была допущена кампанейщина и тотальная чистка рядов госслужащих, прежде всего высокого уровня. Учитывались их деловые качества и опыт.

В то же время, ряд важных министерств возглавили молодые и способные люди. Возможно, им не хватает опыта, в том числе жизненного, но это дело наживное. Главное, они обладают необходимыми знаниями и желанием честно трудиться на благо нашей страны", - добавил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025216-tokaev-vyskazalsya-o-molodyh-ministrah-v-kazahstane/