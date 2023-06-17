Токаев - о ситуации в мире: Некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В Туркестане проходит второе заседание Национального курултая, в котором принимает участие Касым-Жомарт Токаев, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Сегодня мы видим беспрецедентное обострение международной ситуации. Некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку, навязать свои стандарты.

Причем столкновение различных, зачастую диаметрально противоположных идей и подходов сейчас происходит не только в геополитике или экономике, но затрагивает даже сферу культуры и духовных ценностей, другими словами, идеологию.

Это чревато самыми серьезными негативными последствиями для безопасного существования целого ряда государств и народов. Международная ситуация не внушает оптимизма, поэтому Республика Казахстан должна быть едина как никогда", - заявил президент.

Напомним, 15 июня 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая при президенте Казахстана.

Согласно тексту документа, Национальный курултай является консультативно-совещательным органом. Основной целью его деятельности является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Первое заседание Национального курултая состоялось 16 июня прошлого года в новообразованной Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025122-tokaev-o-situatsii-v-mire-nekotorye-krupnye-strany-pytayutsya-bukvalno-prodavit-svoyu-povestku/