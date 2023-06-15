Токаев дал ряд поручений акиму Астаны
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отче акима Астаны Жениса Касымбека о развитии города. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Главе государства была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.
По данным акимата, за 5 месяцев текущего года объем инвестиций составил свыше 425 млрд тенге, рост с аналогичным периодом прошлого года составляет более 20%. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов. Это позволит привлечь 87 млрд тенге и создать 1,8 тысячи рабочих мест.
Президенту сообщили о развитии жилых массивов, сносе аварийного ветхого жилья, строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, поддержке малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест, а также благоустройстве города.
По словам Жениса Касымбека, в текущем году планируется построить порядка 6 тысяч социальных льготных квартир, завершить строительство 16 объектов долевого строительства. Кроме того, в целях развития транспортной инфраструктуры столицы в 2023 году будет завершено строительство моста по проспекту Тауелсіздік, 400 новых автобусов выйдут на маршруты города.
Глава государства также был проинформирован о ходе строительства станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций. К примеру, мощность НФС-3 после ввода в эксплуатацию составит более 100 тысяч кубометров воды в сутки. Запуск первого этапа НФС-3 планируется в конце июня, второго этапа – в августе этого года. Ранее была запущена работа водовода с Астанинского водохранилища.
По поручению главы государства ведется системная работа по озеленению и благоустройству города. В этом году планируется благоустроить более 150 дворов и общественных пространств.
В завершение президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству, озеленению города и подготовке к отопительному сезону.
Напомним, 7 июня Женис Касымбек уже докладывал Касым-Жомарту Токаеву о положении дел с водоснабжением столицы.
Акиму было поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.
Днем ранее Женис Касымбек публиковал видеообращение к жителям Астаны. Он обещал, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца.
Дефицит воды в Астане
Напомним, что дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.
Позже ситуацию с дефицитом воды комментировал Алтай Кульгинов. Он подчеркивал, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.
При этом в министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:
- постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;
- использование подземных вод Нуринского месторождения;
- строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024927-tokaev-dal-ryad-porucheniy-akimu-astany/