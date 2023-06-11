"Полное безобразие": Токаев о быстром ремонте дороги к своему приезду

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: официальный сайт МИИР РК

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент по быстрому ремонту дорог в связи с его приездом в Абайскую область, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Так нельзя, к моему приезду вдруг начали латать дороги. Полное безобразие. Я прочитал об этом, я знаю. Будут наказаны!" - сказал глава государства.

Напомним, в акимате Абайской области объяснили причину срочного ремонта дорог на территории района, где с прошлой недели бушует лесной пожар. В акимате заявили, что, учитывая увеличившийся поток авто к штабу по ликвидации пожара, проведена временная забивка ям в целях обеспечения безопасного движения и обеспыливания проезжей части.

Крупный пожар в Абайской области

В минувший четверг, 8 июня, на территории Батпаевского лесничества произошло загорание деревьев. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась.

По указу президента Сырым Шарипханов сменил Юрия Ильина на посту главы МЧС РК.

Также накануне стало известно о 14 погибших в результате ЧП. Все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы".

Сегодня на место ЧП прибыл глава государства Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества и объявил 12 июня Днем общенационального траура.

Президент пообещал родственникам погибших привлечь к ответственности тех, кто виноват в трагедии. Он также раскритиковал работу госорганов.

Кроме того, президент сказал, что назначит персональные пособия всем семьям пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024114-polnoe-bezobrazie-tokaev-o-bystrom-remonte-dorogi-k-svoemu-priezdu/