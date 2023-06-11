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Срочный ремонт дороги перед приездом Токаева объяснили в акимате Абайской области

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Причину срочного ремонта дорог на территории района, где с прошлой недели бушует лесной пожар, сегодня объяснил акимат Абайской области в своем официальном Telegram-канале.

"На участке дороги районного значения "Бородулиха-Жерновка-Поллог" в связи с увеличением интенсивности движения транспортных средств, в том числе спасательных служб и волонтеров, проведена временная забивка ям в целях обеспечения безопасного движения и обеспыливания на проезжей части. Учитывая поток автомобилей к штабу по ликвидации пожара", – говорится в сообщении.

Крупный пожар в Абайской области

Напомним, на прошлой неделе на территории Батпаевского лесничества произошло загорание деревьев. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась.

К ликвидации огня привлекли спасателей, работников лесного хозяйства, технику. На место направили 4 вертолета. Также на место пожара были направлены военнослужащие.

По указу президента Сырым Шарипханов сменил Юрия Ильина на посту главы МЧС РК.

Также вчера стало известно о 14 погибших в результате ЧП. Все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы".

Кроме того, сообщалось, что около 50 жителей трех сел Озерского сельского округа Абайской области из-за пожара эвакуировали в здания двух общежитий колледжа в Семее, среди них – 13 детей в возрасте от одного года до 14 лет.

Сегодня на место ЧП прибыл глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он на вертолете осмотрел пострадавшие от пожара территории региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024267-srochnyy-remont-dorogi-pered-priezdom-tokaeva-obyasnili-v-akimate-abayskoy-oblasti/

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