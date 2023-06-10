Назначен новый министр по ЧС

Сырым Шарипханов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Указом главы государства Сырым Шарипханов назначен министром по чрезвычайным ситуациям РК. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич родился 1 мая 1967 года в Алматы.

В 1991 году окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Чистякова. Доктор технических наук, генерал-майор.

В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.

С июня 1997 года по февраль 1999 года – начальник Центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С сентября 2008 года по февраль 2010 года – начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматы.

С октября 2014 года по ноябрь 2020 года – начальник Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК.

С 3 сентября 2021 года и по настоящее время работал начальником Академии гражданской защиты имени Габдуллина МЧС РК.

Напомним, сегодня, 10 июня, президент Казахстана своим указом освободил Юрия Ильина от должности министра по чрезвычайным ситуациям, который занимал этот пост с сентября 2020 года.

Сейчас в Абайской области продолжают бороться с крупным пожаром. Ранее сообщалось о потере связи с 14 работниками лесничеств, начались мероприятия по их поиску. На данный момент известно о трех погибших.

Накануне в Семее был введен режим ЧС местного масштаба природного характера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024218-naznachen-novyy-ministr-po-chs/