"Верю, что у нас есть много общего": Токаев провел переговоры с главой МИД Южной Кореи

Касым-Жомарт Токаев и Пак Чжин. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чжином. В ходе встречи они обсудили вопросы сотрудничества, сообщается на официальном сайте Акорды.

Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего стратегического партнерства.

Глава государства отметил высокую динамику казахско-корейского торгово-инвестиционного и технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей.

Переговоры. Фото: akorda.kz

"Как вы знаете, Корея очень важна для нас как один из ключевых партнеров в Азии. Мы высоко ценим все достижения в нашем двустороннем сотрудничестве. Кроме того, я очень рад, что объем двусторонней торговли уже превысил 6 миллиардов долларов. Но в то же время у нас есть много возможностей, которые необходимо использовать в будущем.

Поэтому я думаю, что этот визит является хорошей возможностью для взаимного обмена мнениями по актуальным международным вопросам. Казахстан и Корея придерживаются общих или близких позиций по основным международным вопросам. Верю, что у нас есть много общего, что сближает нас как на международной арене, так и в двустороннем формате", – подчеркнул глава государства.

Южнокорейская делегация. Фото: akorda.kz

Глава нашего государства привел в качестве примеров успешного сотрудничества производство автомобилей KIA, работу завода Hyundai, производство ферросплавов и стали, проект "Умная ферма".

Президент также отметил, что между странами создана прочная институциональная сеть двустороннего сотрудничества, ключевыми элементами которой являются Казахско-корейская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Деловой совет. В этом контексте президент призвал в полной мере задействовать потенциал этих структур.

Пак Чжин. Фото: akorda.kz

В свою очередь южнокорейский дипломат передал слова приветствия от президента страны Юн Сок Еля и подтвердил готовность к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном как на двусторонней, так и на региональной основе.

"Я верю, что под вашим выдающимся руководством Казахстан продолжит этот устойчивый экономический рост. Мы также поддерживаем ваши личные усилия по проведению реформ и укрепления закона и демократических ценностей в Казахстане. Наше двустороннее партнерство стремительно развивается с тех пор, как мы установили дипломатические отношения в 1992 году.

Особенно динамично оно развивается после заключения договора о стратегическом партнерстве в 2009 году. В этой связи мы и дальше будем двигаться вперед для укрепления наших отношений. Мы развиваем тесное партнерство не только в традиционной сфере, но и в новых отраслях, таких как цифровые технологии, здравоохранение, энергетика и охрана окружающей среды. Активная дипломатия между двумя странами является движущей силой развития двусторонних отношений", – сказал Пак Чжин.

Собеседники также рассмотрели актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействия по линии международных структур.

По информации на официальном сайте МИД Южной Кореи, Пак Чжин занимает пост главы министерства с мая прошлого года.

В 1978 году окончил Сеульский национальный университет, степень магистра получил в Гардвардской Школе государственного управления имени Дж. Ф. Кеннеди, а докторскую степень – в Колледже Святого Антония при Оксфордском университете.

Кроме того, в 2000 году отучился в Нью-Йоркском университете, став магистром права.

На протяжении карьеры занимал различные ответственные должности как при правительстве, так и в международных организациях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022971-tokaev-prinyal-glavu-mid-yuzhnoy-korei/