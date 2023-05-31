Токаев принял президента Национальной академии наук

Кунсулу Закарья и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял президента Национальной академии наук Кунсулу Закарью, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Президент был проинформирован о деятельности Национальной академии наук и планах на предстоящий период. В ходе беседы также были рассмотрены актуальные вопросы научной сферы.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, академия в своем новом статусе должна сыграть ключевую роль в развитии отечественной науки.

По словам главы государства, необходимо применять новые подходы к развитию науки с акцентом на усиление взаимосвязи научно-технологической и экономической политики государства.

Президент подчеркнул, что государством создаются необходимые условия для развития отечественной науки. Действует Национальный совет по науке и технологиям при президенте РК, в том числе существенно выросли объемы и улучшены механизмы финансирования исследований. В этом контексте глава государства, отметил актуальность и востребованность финансируемых научных проектов и исследований, а также их практическое применение в реальных секторах экономики.

Кунсулу Закарья и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поставил перед президентом академии ряд конкретных задач по широкому привлечению талантливых молодых ученых в научную среду.

Президент напомнил о том, что научная интеллигенция вносит большой вклад в развитие страны и пожелал Кунсулу Закарье успехов в ее ответственной работе.

Напомним, в апреле этого года Кунсулу Закарья была назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Закарья Кунсулу Дальтоновна – доктор биологических наук, профессор. Последние несколько лет она занимала должность генерального директора РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" и аналогичный пост – в АО "Национальный холдинг QazBioPharm" МЗ РК.

Также она является разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против COVID-19, а также разработчиком технологии производства инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19.

Добавим, что, согласно информации на сайте НАН РК, Национальная академия наук является республиканским общественным объединением, в состав которого входит наиболее передовая часть ученых Казахстана – действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии. НАН РК объединяет в своем составе 228 членов (155 академиков и 73 членов-корреспондентов), 17 иностранных и 110 почетных членов НАН РК, 41 коллективных членов и 23 профессора НАН РК.

Академия наук КазССР была создана 1 июня 1946 года и стала главным штабом науки республики, координатором научно-исследовательских работ в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022839-tokaev-prinyal-prezidenta-natsionalnoy-akademii-nauk/