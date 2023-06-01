Токаев проверил, как работает общественный транспорт в Алматы (фото)

Касым-Жомарт Токаев в Алматы. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в город Алматы ознакомился с работой городского общественного транспорта, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства ознакомился с работой системы электронного билетирования ONAY и центра диспетчерского управления общественным транспортом города ТОО "Транспортный холдинг города Алматы".

Президент в ТОО "Транспортный холдинг города Алматы". Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что в результате внедрения системы электронной оплаты за проезд и автоматизации всего процесса сведен к минимуму теневой оборот сферы пассажирских перевозок и в несколько раз повышена доходность предприятий транспорта.

Годовые обороты данной отрасли за период 2016-2022 годов увеличились более, чем в 2,7 раз, с 10 млрд тенге до 26,8 млрд тенге. За эти годы обновился количественный и качественный подвижной состав. Кроме того, регулярность выполнения маршрутов увеличена до 95%.

ТОО "Транспортный холдинг города Алматы". Фото: akorda.kz

Президент отметил, что развитая система общественного транспорта является неотъемлемым атрибутом высокого качества городской среды. Он указал на важность дальнейшего реформирования данной отрасли и необходимость постоянного совершенствования качества и комфорта пассажирских перевозок.

По словам руководства компании, за счет аналитики миграции людей Алматы и его пригородных территорий, формируется эффективный транспортный каркас, данные которых учитываются при оптимизации маршрутной сети.

Касым-Жомарт Токаев в Алматы. Фото: akorda.kz

Свой опыт в сфере управления общественным транспортом ТОО "Транспортный холдинг города Алматы" активно применяет и других направлениях. В частности, компанией полностью оцифрованы социальные категории граждан, которые имеют право льготного проезда по 15 категориям, в том числе маршруты их передвижений. В настоящее время на базе этих данных разрабатываются проекты по обеспечению целевого использования адресной социальной помощи. Помимо этого, центр диспетчерского управления компании обеспечивает мониторинг машин инватакси и коммунальной спецтехники.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев прибыл вчера с рабочей поездкой в Алматы. В рамках визита, как рассказали в его пресс-службе, запланировано посещение им социальных объектов мегаполиса, а также проведение ряда встреч.

Сегодня глава государства посетил Центр инновационного творчества школьников, расположенный в Наурызбайском районе Алматы. Также сообщалось, что он провел переговоры с главой МИД Южной Кореи.

Отметим, что в 2015 году был запущен первый функционал карты ONAY! – возможность оплаты проезда в общественном транспорте в рамках проекта "Автоматизированная система учета и оплаты проезда в общественном транспорте города Алматы (АСУОП)", говорится на официальном сайте ONAY!

Обслуживание и контроль "АСУОП" осуществляет оператор – ТОО "Транспортный холдинг города Алматы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022986-tokaev-oznakomilsya-s-rabotoy-obschestvennogo-transporta-v-almaty/