"Нужно строить мосты, а не стены": о чем говорил Токаев на встрече глав Евросовета и государств ЦА

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета. Что обсуждалось на мероприятии, рассказывается на официальном сайте Акорды.

Открывая встречу, президент Казахстана отметил символичность того, что она проходит накануне 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом.

"Хотел бы подчеркнуть, что Европейский Союз одним из первых признал Центральную Азию как единый сплоченный регион, имеющий глубокую историческую и культурную общность. За 30 лет наши отношения с Евросоюзом получили существенное развитие и способствовали укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии. Межрегиональный диалог распространился практически на все приоритетные сферы сотрудничества, но потенциал не исчерпан. Сегодняшняя встреча на высшем уровне является ярким свидетельством нашего стремления и далее расширять конструктивное взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах", – сказал глава государства.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Центральная Азия, находясь на стыке Азиатского и Европейского континентов, является связующим мостом между геополитическими центрами и мировыми рынками. Он убежден, что стремление к развитию широкого спектра межрегионального взаимодействия является прочным фундаментом всестороннего диалога между странами Центральной Азии и Европейского Союза.

"Мир вокруг нас стремительно меняется. Центральная Азия ощущает на себе угрозы, исходящие от беспрецедентной геополитической напряженности. Сегодня крайне важно укрепить взаимное доверие и дух сотрудничества в сердце Евразии. В это непростое время нам, и тем, кто находится в Центральной Азии, и в Европе, нужно строить мосты, а не стены", – заявил президент Казахстана.

Наряду с этим глава государства отметил, что Казахстан вносит свой вклад в достижение всеобъемлющего урегулирования ситуации в Афганистане. С этой целью предпринимаются дипломатические усилия, в эту страну направляется гуманитарная помощь.

Касым-Жомарт Токаев назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие одним из важнейших направлений сотрудничества. Сегодня ЕС – это один из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана.

"За последние 10 лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии более 120 миллиардов долларов, что составляет фактически 40% прямых иностранных инвестиций в регион. Около 70% всех этих средств были направлены в Казахстан. За 8 месяцев с начала текущего года объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг почти 30 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня около трех тысяч компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики Казахстана", – отметил глава государства.

Президент считает, что торговля между нашими странами должна иметь более сбалансированную структуру.

"Казахстан может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около 1,5 миллиарда долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Перспективная тематика – продовольственная безопасность. Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 миллионов тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32 % и превысил 630 миллионов долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС. Отдельная тема – это "зеленая" энергетика. Я полагаю, что здесь мы также могли бы тесно сотрудничать. В целом, хотел бы выразить уверенность в том, что сотрудничество между Казахстаном и Европейским Союзом будет продолжаться", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

На встрече также выступили президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.

В завершение встречи главы государств Центральной Азии и президент Европейского Совета приняли совместное заявление для СМИ.

Текст совместного заявления

"27 октября 2022 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (представлен заместителем кабинета министров Туркменистана) и президент Европейского Совета Шарль Мишель приветствовали в городе Астана первую региональную встречу на высшем уровне.

В открытой и дружественной атмосфере взаимного уважения и доверия участники подвели итоги прошедшего периода многогранного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии и ЕС и подтвердили свою приверженность продолжению строительства крепкого, разностороннего и перспективного партнерства, основанного на общих ценностях и взаимных интересах. Они подтвердили свою приверженность совместной работе во имя мира, безопасности, демократии, верховенства закона и устойчивого развития при полном соблюдении международного права. Они выразили неизменную приверженность соблюдению Устава ООН, особенно принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного разрешения международных споров.

За 30 лет с момента установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и ЕС межрегиональное сотрудничество продвинулось во многих областях и секторах и служит примером многостороннего партнерства во имя процветания и устойчивости.

Лидеры отметили важность укрепления диалога в области верховенства закона, прав человека, гендерного равенства и работы институтов, которые являются руководящими принципами межрегионального сотрудничества в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии от 17 июня 2019 года.

Участники приветствовали институционализацию взаимоотношений между Центральной Азией и ЕС в рамках действующих платформ высокого уровня, а также подчеркнули важность активного вовлечения гражданского общества в развитии межрегионального сотрудничества.

Президент Европейского Совета приветствовал усилия лидеров стран Центральной Азии по укреплению регионального сотрудничества и взаимосвязанности, обозначенные в Совместных заявлениях Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

В свою очередь, главы государств Центральной Азии высоко оценили вклад ЕС в активизацию экономического развития после пандемии, преодоление социально-экономических вызовов, вызванных COVID-19, и продвижение трансграничного сотрудничества в регионе. Поддержка и расширение механизмов взаимной торговли и инвестиций дает качественный импульс социально-экономическому развитию всех сторон. Стороны подчеркнули, что создание благоприятных условий для ведения бизнеса будет способствовать дальнейшему росту инвестиций в регион, развитию взаимосвязанности и торговли. В этом контексте, стороны приветствовали новую платформу Экономического форума ЕС-Центральная Азия.

Участники выразили общую озабоченность гуманитарной ситуацией в Афганистане и признали необходимость расширения взаимодействия в оказании гуманитарной помощи афганскому народу. Участники подчеркнули важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех афганцев, в частности женщин, девочек и меньшинств, а также создания инклюзивного и представительного правительства. В этом контексте, значимыми являются промежуточные итоги пилотного проекта ЕС и ПРООН по обучению афганских девушек в университетах Казахстана и Узбекистана, а также в рамках специальных образовательных программ в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане. Данные инициативы направлены на создание возможностей для получения высшего образования афганских граждан и способствуют инклюзивному социально-экономическому развитию женщин в афганском обществе.

Стороны отметили положительные результаты и потенциал сотрудничества между Центральной Азией и ЕС в области управления границами и безопасности, в совместной борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, контрабандой мигрантов, незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, транснациональным наркотрафиком и угрозами кибербезопасности в соответствии с универсальными принципами.

Участники подчеркнули исключительную важность разработки регионального видения и сотрудничества в создании устойчивой взаимосвязанности между Центральной Азией и ЕС в соответствии со стратегией ЕС Global Gateway и национальными целями развития транспорта и транзита стран Центральной Азии.

Лидеры стран Центральной Азии приветствуют намерение ЕС содействовать развитию устойчивой транспортной логистики и цифровой взаимосвязи при соблюдении стандартов "зеленого" развития. Ожидаемые результаты исследования ЕС по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии имеют важное значение, как и тесное сотрудничество между сторонами по гармонизации транспортных маршрутов Центральной Азии и ЕС, в том числе с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T). В этом контексте участники приветствовали проведение в ноябре 2022 года Министерской конференции ЕС-Центральная Азия по взаимосвязанности.

Участники выразили заинтересованность в усилении совместных действий в области "зеленого развития", охраны окружающей среды и изменения климата в соответствии с Парижскими обязательствами сторон. Принимая во внимание положительный опыт ЕС в разработке и внедрении механизмов совместного управления водными ресурсами и трансграничными реками, участники обсудили варианты укрепления межрегионального сотрудничества в реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водно-энергетического партнерства в Центральной Азии. Стороны отмечают важность укрепления экспертно-аналитического взаимодействия между аналитическими центрами двух регионов для выработки совместных подходов к общим вызовам.

Участники выразили глубокую признательность Казахстану за инициативу и проведение первой встречи глав государств Центральной Азии и ЕС и договорились встречаться регулярно", – говорится в совместном заявлении.

Напомним, сегодня, 27 октября, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которой они подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики, а также обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский Союз.

Также Касым-Жомарт Токаев в Акорде встретил лидера Кыргызстана Садыра Жапарова.

Кроме того, в резиденцию президента Казахстана прибыли главы Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, а также Европейского совета – Шарль Мишель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994611-nuzhno-stroit-mosty-a-ne-steny-o-chem-govoril-tokaev-na-vstreche-glav-evrosoveta-i-gosudarstv-tsa/