Токаев прогулялся по двору, где жила его семья в Алматы (видео)

Касым-Жомарт Токаев в Алматы. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прогулялся по алматинским улицам и заглянул во двор, где когда-то жила его семья. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Глава государства после ознакомления с работой центра диспетчерского управления общественным транспортом Алматы совершил прогулку по улицам мегаполиса и заглянул во двор, где ранее жила его семья", – говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (ныне Алматы).

Его отец – Кемель Токаев (1923-1986), участник Великой Отечественной войны, известный писатель, основоположник детективно-приключенческого жанра в казахской литературе.

Мать – Турар Шабарбаева (1931-2000), работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

Напомним, что со вчерашнего дня президент находится с рабочей поездкой в Алматы.

Вчера глава государства принял президента Национальной академии наук Кунсулу Закарью.

Президент подчеркнул, что государством создаются необходимые условия для развития отечественной науки. Действует Национальный совет по науке и технологиям при президенте РК, в том числе существенно выросли объемы и улучшены механизмы финансирования исследований. В этом контексте глава государства, отметил актуальность и востребованность финансируемых научных проектов и исследований, а также их практическое применение в реальных секторах экономики.

Сегодня же Касым-Жомарт Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников, расположенный в Наурызбайском районе Алматы.

Ознакомившись с работой центра, он побеседовал со школьниками и поздравил их с Днем защиты детей. Он отметил, что подобных центров для формирования творческих способностей, раскрытия таланта детей, должно быть как можно больше по стране.

Кроме того, президент провел переговоры с главой МИД Южной Кореи.

Позже глава государства ознакомился с работой системы электронного билетирования ONAY и центра диспетчерского управления общественным транспортом города ТОО "Транспортный холдинг города Алматы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022793-tokaev-progulyalsya-po-dvoru-gde-zhila-ego-semya-almaty-video/