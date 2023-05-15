Олигархи "старого Казахстана" продолжают собирать мзду, заявил депутат

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании мажилиса депутат Аскар Садыков заявил о десятках фирм-посредников в энергетической отрасли, которые собирают с казахстанцев мзду, передает корреспондент NUR.KZ.

Говоря о возобновлении в стране программы "Тариф в обмен на инвестиции" депутат Садыков заявил, что такая программа уже проводилась, но не смогла решить проблем энергетики, зато, по его словам, позволила монополистам и олигархам получить сверхприбыль и вывести за рубеж миллиарды.

"Результат той программы налицо – не прошло и десяти лет, как энергетике снова потребовались многомиллиардные инвестиции на обновление основных средств. Потому что предыдущие миллиарды просто не дошли до назначения", – заявил Садыков.

Также он заявил о фирмах-посредниках, перепродающих электроэнергию по завышенным ценам – по мнению депутата, они могут быть связаны с олигархами "старого Казахстана".

"СМИ сообщают о десятках фирм-посредников, в монопольном порядке скупающих у энергопроизводящих компаний электроэнергию по 7-8 тенге, и перепродающих ее населению и предприятиям от 4 до 20 раз дороже. Посредники не выполняют никакой технической роли, занимаются лишь бухгалтерским оформлением финансовых потоков и, по сути, являются паразитами с окладами сотрудников в 6-10 млн тенге.

Эти компании связаны с олигархами "старого Казахстана" и по-прежнему собирают мзду с каждого предпринимателя и каждой казахстанской семьи" – заявил депутат.

По его мнению, в Казахстане нужно не повышать тарифы, а навести порядок в многомиллиардных финансовых потоках в энергетике.

Напомним, в январе министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал, в каких городах тарифы на коммунальные услуги повысятся сильнее всего и когда это произойдет.

В начале апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, на сколько могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в Казахстане. Он отмечал, что они будут повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных соответствующими госорганами.

Тогда же стало известно о том, что в Казахстане планируют ввести дифференцированный тариф на газ для крупных предприятий и населения. Ожидается, что такие меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа.

Ранее на необходимость введения дифференцированных тарифов указывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Позже глава МНЭ заявил, что роста тарифов казахстанцам стоит ждать летом. Куантыров подчеркивал, что вопросы модернизации сетей и ТЭЦ, нужно решать не только через тарифы, часть ответственности и инвестиций будет накладываться на владельцев. Сейчас же, по его словам, основная нагрузка ложится на бюджет.

В начале мая аналитики заявили о том, что в РК наблюдается острая нехватка электроэнергии. В региональном же разрезе, по результатам мониторинга, в южной зоне дефицит электроэнергии длится уже более года. Тогда же аналитики отмечали, что действующие тарифы, как подчеркнули эксперты, не позволят покрыть большую часть необходимых затрат. Установленный тариф не пересматривался с 2019 года.

Они же напомнили о программе "Тариф в обмен на инвестиции", которая длилась с 2009 по 2015 год. По словам экспертов, за этот период электростанции получили хорошую возможность обновить свое оборудование, провести капитальный ремонт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020610-kak-oligarhi-starogo-kazahstana-prodolzhayut-sobirat-mzdu-rasskazal-deputat/