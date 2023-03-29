"Необходимо обеспечить внутренний рынок": Токаев о прошлогоднем дефиците газа в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"В прошлом году мы столкнулись с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны.

Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива.

В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами.

Поэтому по примеру зарубежных стран нужно рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на нашей экономике. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны.

"Проблема довольно сложная, но ее нужно постепенно решать. Другого выхода нет.

Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость.

Важно повышать эффективность использования имеющегося сырья, надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации.

Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту, должно уйти в прошлое. Правительству следует разработать План энергоэффективности и рационального потребления товарного газа", – добавил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014466-neobhodimo-obespechit-vnutrenniy-rynok-tokaev-o-proshlogodnem-defitsite-gaza-v-kazahstane/