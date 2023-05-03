Об остром дефиците электроэнергии в Казахстане заявили аналитики

ЛЭП. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты оценили ситуацию с электроэнергией в Казахстане и пришли к выводу, что страна испытает дефицит - он делает энергетический сектор уязвимым, сообщается на портале Ranking.kz.

Согласно подсчетам, по итогам трех месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч - на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч - рост составил 1,4%.

"В целом по стране наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Так, к примеру, в январе текущего года дефицит электроэнергии по стране составлял 4,2 млн кВт·ч, в феврале — 23,3 млн кВт·ч", - заявили эксперты.

По их словам, в 2022 году дефицит наблюдался восемь месяцев.

В региональном же разрезе, по результатам мониторинга, в южной зоне дефицит электроэнергии длится уже более года.

Показатели. Скриншот с сайта: ranking.kz

Отмечается, что дефицит в Казахстане компенсируют покупкой электроэнергии из РФ.

По информации экспертов, энергосистема России поддерживает единую энергосистему РК, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением в Казахстане.

Отмечается, что Казахстан столкнулся с дефицитом еще осенью 2021 года.

Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Минэнерго РК, к 2029 году ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт, добавили специалисты.

По их словам, сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности.

Сложившаяся ситуация может привести к дефициту мощности раньше прогнозируемого срока и в гораздо больших объемах, считают они.

В настоящее время отсутствует возможность проведения реконструкции, модернизации и капитального ремонта основных активов энергетического комплекса, в первую очередь из-за системы тарифообразования.

Действующие тарифы, как подчеркнули эксперты, не позволят покрыть большую часть необходимых затрат. Установленный тариф не пересматривался с 2019 года.

Для удовлетворения потребностей страны в электрической мощности необходимо строительство новых электростанций, что потребует увеличения лимита по возврату инвестиций. По данным системного оператора, в Казахстане 55% тепловых электростанций и 68% гидроэлектростанций имеют возраст более 30 лет.

Низкие тарифы на электроэнергию свидетельствуют о том, что электроэнергетическая отрасль не получает необходимых ресурсов для обновления, расширения и строительства новых мощностей, удержания высокопрофессиональных кадров.

Недофинансирование отрасли, по прогнозам экспертов, может привести к ее деградации.

Они напомнили, что программа "Тариф в обмен на инвестиции" длилась с 2009 по 2015 год, и за этот период электростанции получили хорошую возможность обновить свое оборудование, провести капитальный ремонт.

Аварии случались редко, кроме того, инциденты последних лет говорят о том, что запас прочности начинает исчерпываться, уверены эксперты.

По оценке, средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, а износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде, Кентау превысил критический уровень в 80%.

Электроэнергетика РК. Скриншот с сайта : ranking.kz

По информации экспертов, стоимость электроэнергии в Казахстане остается одной из самых низких в мире.

Так, по данным GlobalPetrolPrices.com, по состоянию на сентябрь 2022 года стоимость электроэнергии в РК составляет 0,045 долларов за 1 кВт·ч.

Рейтинг. Скриншот с сайта: ranking.kz

С этим показателем Казахстан входит в топ-30 стран с дешевой электроэнергией среди 147 государств.

Среди стран СНГ и ЦА, по данным аналитиков Index Mundi, самый высокий уровень потребления электроэнергии на душу населения наблюдается в России и Казахстане.

Отметим, что с 2019 года в Казахстане идет разговор о необходимости строительства в нашей стране АЭС.

В 2021 году глава государства отмечал, что обеспечение энергетической безопасности – одна из главных задач. Темпы энергопотребления в Казахстане растут из года в год. Но новые источники энергии, которые запускаются, не соответствуют темпам роста.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства в Алматинской области – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

Совсем недавно глава Минэнерго заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы идею не поддержат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019121-ob-ostrom-defitsite-elektroenergii-v-kazahstane-zayavili-analitiki/