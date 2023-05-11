Создать новое министерство в Казахстане предложил депутат (видео)

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Депутат сената Закиржан Кузиев высказал идею создать в Казахстане отдельное Министерство водных ресурсов для решения проблем с водоснабжением в стране, передает телеканал Astana.tv.

По данным телеканала, сенаторы предложили решение проблемы дефицита воды в столице. Отмечается, что ежедневно в мегаполисе не хватает 30 тысяч кубометров живительной влаги.

Сенатор Бибигуль Жексенбай считает, что всему виной массовая застройка левобережья. Еще одним фактором является то, что река Иртыш отведена в промышленный центр Караим в Синьцзяне. Таким образом, уменьшается и приток воды из иртышско-карагандинского канала в Астану, объяснили корреспонденты.

Депутат считает необходимым провести ревизию строительных объектов и найти альтернативу отвода воды.

"Предлагаю рассмотреть альтернативные направления по отводу иртышских вод в столицу, кроме проекта через канал Сатпаева, принять новые подходы к управлению трансграничными водными ресурсами в соответствии с международной практикой распределения воды", – отметила Бибигуль Жексенбай.

При этом сенатор Закиржан Кузиев обеспокоен дефицитом поливной воды. По его словам, на устаревших магистральных сетях Казахстан теряет 60% влаги. Депутат считает, что спасти фермеров смогут новые ирригационные сети с закольцованным циклом. Вода должна гарантированно поступать по трубам или бетонным каналам к участкам с установленными счетчиками.

Как сообщает телеканал, с учетом назревающей проблемы нехватки воды Кузиев считает необходимым создать Министерство водных ресурсов.

"Сегодня у нас водники как бишара. То их передают Министерству экологии, то Министерству сельского хозяйства. За 30 лет их 3 раза кому-то передавали", – заявил депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020176-sozdat-novoe-ministerstvo-v-kazahstane-predlozhil-deputat-video/