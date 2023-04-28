Всеармейское совещание с участием Токаева пройдет 5 мая

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Анонс предстоящих мероприятий с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на следующую неделю, со 2 по 5 мая, был опубликован в официальном Telegram-канале Акорды.

Так, 2 мая президент примет министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахстанско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта.

"В ходе встречи планируется обсудить вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре прошлого года", – сообщили в пресс-службе Акорды.

Напомним, что в конце ноября прошлого года президент Казахстана посетил Францию с официальным визитом.

Там Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встретился с председателем сената страны.

3 мая глава государства примет президента ФИФА Джанни Инфантино.

Кроме того, 3-4 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Главы государств в рамках переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят перспективы дальнейшего укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства", – говорится в сообщении.

5 мая с участием президента – Верховного главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева состоится Всеармейское совещание, в ходе которого будут рассмотрены вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

Отметим, в этом году в Казахстане не будут проводить военный парад из соображений экономии. Вместо этого Минобороны проводит военно-патриотические мероприятия и чествование особо отличившихся военнослужащих.

Также в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы примет участие и Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018669-kakie-meropriyatiya-s-uchastiem-tokaeva-ozhidayutsya-na-sleduyuschey-nedele-rasskazali-v-akorde/